بعد إستهداف قادة من "الحرس الثوري" في دمشق.. هذا أول تعليق من الرئيس الإيراني

إستنكر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، الهجوم الذي استهدف العاصمة السورية دمشق وأدى إلى مقتل 5 مستشارين عسكريين إيرانيين.



Advertisement وفي تصريح له، قال رئيسي إن الهجوم الذي تم تحميل إسرائيل مسؤوليته، "لن يمر دون رد". وفي تصريح له، قال رئيسي إن الهجوم الذي تم تحميل إسرائيل مسؤوليته، "لن يمر دون رد".



وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني دان في بيان "بشدّة بالعمل الإجرامي الذي نفذه الكيان الصهيوني" ضد دمشق، معتبراً أن ما حصل يُشكل "محاولة يائسة لنشر عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة".



وخلال ساعات مساء السبت، تحدث تقارير إيرانية عن إرتفاع عدد القتلى الإيرانيين في سوريا اليوم إلى 5 وهم: محمد أمين صمدي، حجة الله أميدارويعرف أيضا بأميد زادة، واسمه الحركي "حاج صادق" مسؤول الاستخبارات بفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بسوريا، علي آغازاده، حسين محمدي، وسعيد كريمي.



ويأتي الهجوم الجديد على أعضاء الحرس الثوري الإيراني بعد أربعة أسابيع من مقتل رضي موسوي، وهو مسؤول رفيع المستوى في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في هجوم مماثل في حي السيدة زينب بريف دمشق.

