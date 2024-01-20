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عربي-دولي

أوكرانيا.. إجراء تدقيق مشترك للأسلحة المقدمة لكييف مع الولايات المتحدة

Lebanon 24
20-01-2024 | 13:30
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أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية بإجراء أول تفتيش للأسلحة التي تم تزيد أوكرانيا بها من قبل الولايات المتحدة، من خلال فحص الأرقام التسلسلية والحالة الفنية وسلامة هذه الأسلحة.

 
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وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر "تلغرام" أن هذا الإجراء تم بشكل مشترك بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين في إحدى الوحدات العسكرية، وذلك في أعقاب إعلان الإدارة الأمريكية اعتزامها ضمان عدم نقل هذه الأسلحة أو جزء منها إلى أطراف ثالثة بشكل غير قانوني.

 

ووفقا للبيان "أجرت دائرة التدقيق الداخلي بوزارة الدفاع وممثلو القوات المسلحة الأوكرانية، جنبا إلى جنب مع ممثلي إدارة التعاون الدفاعي بالسفارة الأمريكية، تفتيشا للأسلحة والممتلكات المقدمة من الشركاء الأمريكيين في إحدى الوحدات العسكرية، حيث تم فحص الأرقام التسلسلية والحالة الفنية وظروف التخزين المناسب "السلامة والأمن" للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة".

 

وأضافت الوزارة في بيانها أنه جار العمل على معالجة البيانات التي تم جمعها خلال التفتيش، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل المسؤولين الأمريكيين بهذا الصدد حتى اللحظة. 

( روسيا اليوم)

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