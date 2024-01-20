الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي على دمشق يثبث الطبيعة الإجرامية للعدو

شددت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا على أن "العدوان الإسرائيلي الهمجي على أحد الأحياء في دمشق وما يقوم به من إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يثبت طبيعته الإجرامية".

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وقالت الوزارة في بيان: "الكيان العنصري الإسرائيلي شن عدواناً غاشماً اليوم مستهدفاً أحد الأحياء المدنية في دمشق، وقد أسفر هذا العمل اللاإنساني عن انهيار كامل لمبنى سكني وتضرر الأبنية المجاورة له، واستشهاد وإصابة عدد من المدنيين".ودعت المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الأبرياء المدنيين والممتلكات المدنية، والتي تخل بالأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتنتهك مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأهداف التي قامت من أجلها المنظمة".وشددت على أن "هذا العدوان لن يزيد سوريا إلا إصراراً على الوقوف في وجه هذه المخططات الصهيونية اللاإنسانية، ونهج الإبادة والتطهير العرقي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي بكل أبعاده ومضامينه دون اكتراث للقوانين والمواثيق الدولية".