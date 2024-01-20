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عربي-دولي

السعودية: نرفض تهجير سكان غزة وندعو لتحقيق السلام

Lebanon 24
20-01-2024 | 14:00
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أعلنت السعودية، مساء السبت، تمسكها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشددة على رفضها تهجير سكان قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية منذ 7 تشرين أول الماضي.

 

جاء ذلك في كلمة المملكة في القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية كمبالا يومي 19 و20 كانون الثاني الجاري، وفق بيان للخارجية السعودية.

 

وألقى كلمة السعودية، نائب وزير الخارجية، وليد الخريجي، نيابة عن عاهل البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز.

 

وأكدت السعودية، أن "العالم يشهد تصاعدا ملحوظا لنزاعات تمس سيادة الدول واستقرارها ولابد أن تسعى الدول في تحقيق السلام".

 

وشددت على "رفض المملكة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري لسكان غزة".

 

وأشارت إلى أن "القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في أغلب اجتماعاتنا إلى حين إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

( الأناضول)

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