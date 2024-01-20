إنتشار رسائل قيل إنها لصدام حسين.. شاهدوا الصورة

⭕️ تنويه
هناك من يتاجر برسائل والدي الرئيس الشهيد #صدام_حسين على إنها أصلية، وهذا الشيء غير صحيح.
يرجى الانتباه بأن هذه الأوراق "مزورة" وأن رسائله الأصلية محفوظة لدينا، ولم ولن نعرضها للبيع، بل سنضعها في متحف خاص به داخل #العراق باذن الله، ليراها كل من يزور بلدنا بعدما تستقر… pic.twitter.com/c68tBz7TJr
— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) January 20, 2024
⭕️ تنويه
هناك من يتاجر برسائل والدي الرئيس الشهيد #صدام_حسين على إنها أصلية، وهذا الشيء غير صحيح.
يرجى الانتباه بأن هذه الأوراق "مزورة" وأن رسائله الأصلية محفوظة لدينا، ولم ولن نعرضها للبيع، بل سنضعها في متحف خاص به داخل #العراق باذن الله، ليراها كل من يزور بلدنا بعدما تستقر… pic.twitter.com/c68tBz7TJr