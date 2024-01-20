إشكال في مكتب نتنياهو.. وزير يقتحمهُ وتفاصيل تكشف ما حصل

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بمحاولة وزير الدفاع يوآف غالانت لاقتحام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتينياهو، حيث كانت الأمور أن تصل إلى التشابك بالأيدي.

ووفق المصدر، فقد سُمع وزير الدفاع يقول إنه في "المرة القادمة سيأتي ومعه قوة من لواء غولاني".

وهدد غالانت، بحسب المصدر، وزير الشؤون الاستراتيجية بإحضار قوة من لواء غولاني للسيطرة على الوضع في مجلس الحرب الإسرائيلي.

ووفق تقرير لموقع "واللا"، فقد شابت العلاقة بين غالانت ونتنياهو خلال الثلاثة أشهر الأخيرة التوتر، ثم اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر وتفاقمت الأمور أكثر، ومنها تلك الحادثة التي هدد غالانت فيهابأنه سيأتي في المرة القادمة برفقة قوة من لواء غولاني.

ويعود الخلاف بين الطرفين إلى الـ26 من أذار الماضي، حيث أعلن مكتب نتنياهو إقالة غالانت من منصبه؛ على خلفية تصريحات للأخير طالب فيها بوقف التعديلات القضائية التي طرحتها الحكومة، والتي أدت إلى خروج تظاهرات ضخمة في البلاد على اعتبار أنها تحد من صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكن نتنياهو تراجع، وأعلن في 10 نيسان الماضي الإبقاء على غالانت في منصبه.

( سكاي نيوز)