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عربي-دولي

منها البقاء في السلطة.. حماس تضع شروطاً لصفقة تبادل أسرى

Lebanon 24
20-01-2024 | 15:15
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كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية الشروط التي وضعتها حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن لديها، فيما يبدو أنها ملامح صفقة جديدة تلوح في الأفق بين الجانبين.

 

وبحسب ما نشرت صحيفة "معاريف"، والقناة  12 الإسرائيلية، مساء السبت، فإن مطالب حركة حماس لإبرام صفقة يطلق بموجبها سراح الرهائن الإسرائيليين تشمل عدة نقاط أبرزها:

وقف كامل للحرب.

انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

ضمانات دولية للحفاظ على حكم حماس بالقطاع.

عدم ملاحقة قادة حركة حماس.

 
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صحيفة معارييف أوضحت أن صفقة الرهائن بهذا الشكل يمكنها أن تتسبب في هزة شديدة داخل إسرائيل سواء للحكومة أو حتى للبلاد برمتها.

 

وقال عضو المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي الوزير جدعون ساعر، خلال مؤتمر "شيشي-تاربوت": "بالطبع لن نتفق، لأنه يتعين علينا العودة للعيش في المنطقة"، وذلك في إشارة لتلك الشروط التي وضعتها حماس.

 

ولم يصدر أي بيان من حركة حماس أو الوسطاء بشأن شروط اتفاق محتمل لإطلاق سراح المحتجزين.

( سكاي نيوز)

 

  
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