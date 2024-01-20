20
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
آخر تقرير أميركيّ عن حرب غزة.. إقرأوا ما كشفه عن "خطط سريّة"!
Lebanon 24
20-01-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن الشكوك تتزايد في أوساط القيادة العسكرية العليا في إسرائيل بشأن إمكانية تحقيق الهدفين الرئيسيين للحرب على غزة، وهما "القضاء على حركة حماس، واستعادة أكثر من 100 أسير لا يزالون محتجزين في غزة".
Advertisement
ونشرت الصحيفة، السبت، تقريراً مطولاً تضمّن خلاصة خطط سرية للعمليات العسكرية، وإفادات 4 من القادة العسكريين، بشأن سير الحرب، بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين إسرائيليين، رفضوا جميعاً الكشف عن أسمائهم.
وقالت الصحيفة إن "الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته في غزة على جزء أصغر مما تصوّره في خطط المعركة منذ بداية الحرب"، موضحة أنّ "الخطط الإسرائيلية تضمّنت السيطرة على مدن غزة وخان يونس ورفح، بحلول أواخر كانون الأول الماضي، وهو ما لم يتحقق".
وأضافت الصحيفة أن "وتيرة تقدم الحملة العسكرية كانت أبطأ من المتوقع، ودفعت عدداً من القادة العسكريين الإسرائيليين إلى التعبير عن إحباطهم من استراتيجية القيادة السياسة بشأن غزة".
كذلك، بدأ القادة العسكريون بالاعتقاد أن "استعادة الأسرى المتبقين في القطاع ستكون ممكنةً فقط من خلال الدبلوماسية بدلاً من الوسائل العسكرية".
ونقلت الصحيفة الأميركية عن قادة عسكريين إسرائيليين قولهم إن "استعادة الأسرى وتدمير حركة حماس، أصبحا الآن هدفين غير متوافقين".
كذلك، أوردت "نيويورك تايمز" تصريحات أدلى بها عضو كابينت الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت، تتقاطع مع ما صرّح به القادة العسكريون، وأقر فيها آيزنكوت بـ"عدم تحقق أهداف الحرب"، مؤكداً أنه "من الوهم الاعتقاد بأنه يمكن استعادة الأسرى أحياء من خلال العمليات العسكرية".
وأشارت إلى أن القادة العسكريين الإسرائيليين كانوا يعتقدون قبل الحرب أن شبكة الأنفاق التي بنتها حركة حماس تمتد 100 ميل (160 كلم) فقط، ولكنهم يقدّرون الآن أنها ربما تمتد لمسافة 450 ميلاً (725 كلم).
وبحسب الصحيفة، تقدّر إسرائيل أن "هناك ما لا يقل عن 100 ميل من الممرات تحت خان يونس وحدها. وفي مختلف أنحاء غزة، هناك ما يقدر بنحو 5700 فتحة تؤدي إلى الشبكة، مما يجعل من الصعب للغاية فصل الشبكة عن السطح".
وقد تسبب هذا الواقع في توقف الجيش الإسرائيلي عن "محاولة تدمير كل فتحة نفق يجدها"، حيث "يستغرق تحديد موقع كل نفق وحفره وقتاً طويلاً، فضلاً عن كون العديد من هذه الأنفاق مفخخة".
ونقلت "نيويورك تايمز" عن المسؤولين الإسرائيليين أن "المأزق الإستراتيجي أدى لتفاقم إحباط الجيش بشأن تردد القيادة السياسية"، حيث قال هؤلاء إن "المعركة الطويلة الهادفة لتدمير حماس ستكلف على الأرجح حياة الأسرى في غزة".
كذلك، نقلت الصحيفة عن خبير الحرب في جامعة كينجز كوليدج في لندن أندرياس كريج، قوله: "إنها ليست بيئة يمكنك فيها تحرير الأسرى.. إذا ذهبت إلى الأنفاق وحاولت تحريرهم بالقوات الخاصة، أو أي شيء آخر، فسوف تقتلهم.. إما أن تقتلهم بشكل مباشر أو غير مباشر".
كذلك، عبّر العسكريون الإسرائيليون للصحيفة عن خشيتهم من أن يؤدي طول الحملة العسكرية، من دون خطة لما بعد الحرب، إلى تآكل ما تبقى من دعم حلفاء "إسرائيل"، مما يحدّ من استعدادهم لتزويدها بذخيرة إضافية.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنه مع حلول منتصف كانون الثاني الجاري، لم تبدأ القوات الإسرائيلية في التقدّم نحو مدينة رفح، كما أنها لم تتمكن بعد من إخراج مقاتلي حماس من خان يونس، علماً أن كلا المدينتين تقعان جنوبي قطاع غزة.
ولفتت إلى عودة مقاتلي حماس إلى شمالي قطاع غزة في الأيام الماضية بعدما قال الجيش الإسرائيلي إنه فرض سيطرته على المنطقة وسحب منها نصف قواته التي كانت منتشرة، والمقدّرة بنحو 50 ألف جندي.
وفي سياق متصل، رأى العقيد في الاحتياط كوبي ميروم في تصريح للقناة 13 الإسرائيلية، أنه بعد 3 أشهر ونصف من خوض 7 ألوية القتال في خان يونس، لم ينجح "الجيش" الإسرائيلي في العثور على قيادة حماس، ولم يصل إلى الأسرى.
واعتبر ميروم أن هناك عاملين فاجآ "الجيش" الإسرائيلي، هما قوة الأنفاق تحت الأرض، وتصميم حماس، قائلاً: "أنا اسمع من يتحدث عن انهيار حماس، حماس لم تنهار، ومستمرة بالعمل".
وتابع ميروم: "من الناحية الاستراتيجية من الصحيح نقل الجهد إلى الشمال. للقضاء على حماس يجب احتلال القطاع ومحور فيلادلفيا وإدخال حجم كبير من القوات، لكن الجيش الآن، وبحق، يجب أن ينقل الجهد إلى الشمال".
(الميادين نت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إنتظروا.. هذا ما سيعلنه مصرف لبنان قريباً
Lebanon 24
إنتظروا.. هذا ما سيعلنه مصرف لبنان قريباً
15:44 | 2024-01-20
20/01/2024 03:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أجواء رومانسيّة... ملكة جمال لبنان السابقة في أحضان حبيبها في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
أجواء رومانسيّة... ملكة جمال لبنان السابقة في أحضان حبيبها في تركيا (فيديو)
07:00 | 2024-01-20
20/01/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب جوية" فوق لبنان.. تفاصيل مهمّة يجب معرفتها
Lebanon 24
"حرب جوية" فوق لبنان.. تفاصيل مهمّة يجب معرفتها
12:29 | 2024-01-20
20/01/2024 12:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من اغتالت إسرائيل في غارة البازوريّة ظهر اليوم؟
Lebanon 24
من اغتالت إسرائيل في غارة البازوريّة ظهر اليوم؟
07:56 | 2024-01-20
20/01/2024 07:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بطل الهيبة يدخل القفص الذهبيّ... تعرفوا إلى زوجته اللاتينية الجميلة (صورة)
Lebanon 24
بطل الهيبة يدخل القفص الذهبيّ... تعرفوا إلى زوجته اللاتينية الجميلة (صورة)
08:49 | 2024-01-20
20/01/2024 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:32 | 2024-01-21
فلسطين: ندعو أميركا للاعتراف بدولتنا وليس الحديث عن حل الدولتين
03:30 | 2024-01-21
الـ"Responsible Statecraft":استمرار الهجمات الأميركية على الحوثيين "يهدد" الرياض
03:21 | 2024-01-21
كانت تقوم برحلة طبية من الهند إلى روسيا... تحطم طائرة هندية شمالي أفغانستان
03:10 | 2024-01-21
كلام إسرائيلي عن السنوار... استعد لهذه الحرب لمدة 15 عاماً
02:55 | 2024-01-21
عن "ذخائر حماس".. إليكم ما كشفه تقريرٌ أميركيّ!
00:56 | 2024-01-21
اندلاع حريق في محطة غاز روسية على بحر البلطيق
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
21/01/2024 10:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
21/01/2024 10:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
21/01/2024 10:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24