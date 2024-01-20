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المشرعون الأميركيون يفقدون الثقة في نتنياهو

Lebanon 24
20-01-2024 | 16:20
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ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفقد دعم المشرعين الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشكل سريع.

 

ووفقا للشبكة يدق المؤيدون لإسرائيل في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري ناقوس الخطر حول فقدهم الثقة بنتنياهو وطريقة تعامله مع الحرب ضد حركة "حماس" في قطاع غزة.

 

وأشارت الشبكة إلى أن أحد الجمهوريين في مجلس النواب لم تكشف عن اسمه قال "إنه بات من الصعب الدفاع عن نتنياهو أو تبرير استراتيجيته السياسية، وإن هناك انعداما حقيقيا للثقة في قيادته ناهيك عن التساؤلات حول قدرته على القيادة". 

 

ولفتت إلى أن المشرعين التقدميين في الكونغرس الأميركي ينتقدون باستمرار نتنياهو والاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، أما الآن فباتت هذه الانتقادات تصدر عن المشرعين المؤيدين لإسرائيل الذين يعملون في لجان الأمن القومي الرئيسية، وباتوا يعبرون الآن عن إحباطهم بشأن قيادة نتنياهو، وإن كان ذلك يتم بهدوء.

( روسيا اليوم)
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