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عربي-دولي

عبد اللهيان: نشاط المستشارين الإيرانيين سيستمر بقوة في المنطقة

Lebanon 24
20-01-2024 | 16:43
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علّق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على الإستهداف الإسرائيلي الذي طال مستشارين عسكريين إيرانيين، اليوم السبت، في سوريا.
 
وفي تصريح له عبر منصة "إكس"، قال عبد اللهيان إنَّ "نشاط المستشارين العسكريين الإيرانيين في مكافحة الإرهاب وتأمين المنطقة سيستمر بقوة"، وأضاف: "إنّ النظام الإسرائيلي هو المصدر الرئيسي للنشاط الإرهابي والعدو لأمن المنطقة، ومما لا شك فيه هو أن فشل الصهيونية ضد إرادة شعب غزة بمثل هذه الأعمال الإرهابية المتهورة لن يتم تعويضه".
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وأردف: "تحية للروح النبيلة للمستشارين العسكريين الإيرانيين الذين استشهدوا في دمشق، أسأل الله عز وجل أن يتغمد هؤلاء الشهداء بالسلام والصبر وراحة البال للناجين".
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