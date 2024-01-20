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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب مطالبين بانتخابات مبكرة

Lebanon 24
20-01-2024 | 16:50
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تظاهر آلاف الإسرائيليين في وسط تل أبيب للمطالبة بإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وإجراء انتخابات مبكرة لإطاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 

وسار المتظاهرون في ميدان هبيما، وحمل بعضهم لافتات تنتقد نتنياهو مع شعارات مثل "وجه الشر" و"انتخابات الآن".

 

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي ضغوطا شديدة من أجل استعادة الرهائن الذين خطفوا في 7 تشرين الأول خلال الهجوم غير المسبوق لحماس على مستوطنات إسرائيل، ثم نقلوا إلى قطاع غزة حيث تشن إسرائيل حربا ضد الحركة الفلسطينية.

 

وقال آفي لولو شامريز، والد أحد الرهائن الذين قتلوا في غزة، "على النحو الذي تسير به الأمور الآن، سيموت جميع الرهائن. لم يفت الأوان بعد لتحريرهم".

( سكاي نيوز)
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