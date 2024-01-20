كوريا الشمالية تعلن استعدادها لاستقبال بوتين

أعلنت وزيرة الخارجية الكورية الشماليّة "استعداد بلادها لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، حسبما نقلت عنها الأحد وكالة الأنباء الرسميّة في بيونغ يانغ.



وفي أحدث مؤشّر إلى التقارب بين البلدين، قالت تشوي سون هوي لبوتين خلال زيارتها موسكو، إنّ كوريا الشماليّة "مستعدّة لاستقبال أقرب أصدقاء الشعب الكوري بأكبر قدر من الإخلاص"، وفق ما جاء في بيان أصدره مكتبها ونقلته الوكالة.

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والتقت تشوي الأسبوع الماضي في موسكو بوتين ونظيرها سيرغي لافروف.



وعزّزت بيونغ يانغ وموسكو علاقاتهما في الآونة الأخيرة، خصوصا من خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون النادرة لأقصى الشرق الروسي في سبتمبر الماضي.



وفي ختام زيارته تلك، دعا كيم بوتين إلى زيارة كوريا الشماليّة.



وقد أبدى بوتين "رغبته في زيارة جمهوريّة كوريا الشعبيّة الديموقراطيّة قريبا"، حسبما جاء في البيان الذي نقلته الوكالة الكوريّة الشماليّة الرسميّة.



وبحسب البيان، عبّرت روسيا لكوريا الشماليّة عن "شكرها العميق.. لتقديمها دعمها الكامل وتضامنها مع موقف روسيا حكومة وشعبا بشأن العمليّة العسكريّة الخاصّة في أوكرانيا"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.