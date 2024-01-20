العراق.. إصابة جنود أميركيين في الهجوم على قاعدة عين الأسد

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أعلن مسؤول أميركي أن جنودا أميركيين أصيبوا بجروح طفيفة وإن أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة في هجوم على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، السبت.وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن القاعدة تعرضت للقصف بعدد من الصواريخ الباليستية وأنواع أخرى من الصواريخ أطلقتها فصائل مدعومة من إيران داخل العراق.ولم يؤكد البيان حجم الإصابات بين الجنود الأميركيين، لكنه ذكر أن الجنود يخضعون للفحص لتحديد مدى تعرضهم لإصابات في الدماغ.وكان تقييم الجيش الأميركي أقوى من الروايات المبدئية للحدث من مصادر أمنية في العراق التي ذكرت ومعها مصدر في الحكومة العراقية أن القاعدة تعرضت لهجوم صاروخي فحسب، وفق ما ذكرته رويترز.وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إنه جرى اعتراض معظم الصواريخ، بعدما أطلق مسلحون صواريخ على قاعدة الأسد الجوية غرب العراق.وأضافت أن "تقييم الضرر ما زال مستمرا"، مشيرة إلى إصابة "جندي عراقي واحد على الأقل".