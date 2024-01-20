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عربي-دولي
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 43 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
20-01-2024
|
23:52
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 43 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 161 مقذوفاً من عيارات مختلفة.
وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 43 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 11 مقذوفا، و5 على محور ياسينوفاتايا و27 على محور غورلوفكا".
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وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 161 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد، وإصابة تسعة مدنيين بجراح متفاوتة الخطورة.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.
المصدر:
روسيا اليوم
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