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عربي-دولي

الصين تؤكد دعمها لكافة جهود السلام في الشرق الأوسط

Lebanon 24
21-01-2024 | 00:27
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أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده تدعم كافة الجهود الرامية لوقف تصعيد النزاعات وإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وقال وانغ خلال تصريح بشأن زيارته الأخيرة إلى أربع دول إفريقية: "الصين تدين جميع الأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين وتعارض أي انتهاك للقانون الدولي".
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وبشأن الوضع في البحر الأحمر، أكد وانغ أن الصين تدعو إلى "الكف عن مضايقة السفن المدنية، وتحث الأطراف المعنية على تجنُب سكب الزيت على النار، وحماية أمن طرق الملاحة البحرية بما يتوافق مع القانون على نحو مشترك، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الدول المطلة على البحر الأحمر ومن بينها اليمن على نحو جاد".

وحول الصراع في غزة، أوضح وانغ أن "القضية الفلسطينية كانت دائما في قلب قضية الشرق الأوسط، وأن الصين تدعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني المتمثلة في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وتطلعه الذي طال انتظاره لإقامة دولة مستقلة".

 
المصدر: روسيا اليوم
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