لن تتوقعوها.. تفاصيل مُحزنة في غزة عن عمليات "بتر الأطراف" من دون تخدير!

تحذر منظمات دولية من تفاقم الأوضاع الصحية "الكارثية" التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة، حيث نقص الإمدادات في الأدوية والمعدات الطبية يزيد من معاناة الجرحى والمصابين.



وصرح شون كيسي، منسق فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية للصحفيين مؤخراً في جنيف عبر رابط فيديو من قطاع غزة قائلاً: "نرى هذه الكارثة الإنسانية تتكشف أمام أعيننا.. إننا نشهد إنهيار النظام الصحي بوتيرة متسارعة".

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وتنتشر القصص الكثيرة عن معاناة الجرحى المصابين، حيث يخضع بعضهم لعمليات جراحية من دون تخديرهم.



وعرضت صحيفة "واشنطن بوست" قصة الطبيب هاني بسيسو، فرغم خبرته الطويلة في جراحة العظام إلا أنه واجه موقفاً صعباً، في كانون الأول الماضي، حيث وجد نفسه يجري عملية بتر لساق ابنة أخيه على طاولة المطبخ، بعد إصابتها إثر ضربة قذيفة دبابة إسرائيلية.



منزل بسيسو كان يبعد عن مستشفى الشفاء بنحو 5 دقائق بالسيارة، ولكن تواجد القوات الإسرائيلية منعهم من الخروج، ليبدأ في التفكير والشابة ممدة أمامه "من أين أبدأ؟.. لا يوجد لدي أي تخدير. لا يوجد معي أي شيء".



قام الطبيب بسيسو بالتحضير للعملية بما توفر لديه من أدوات، حيث كان يغسل ما تبقى من ساق عهد (18 عاماً) وهي مستلقية على طاولة المطبخ في دلو مملوء بالماء والصابون، وسط أنين من الألم.



وتم تداول فيديو لبسيسو وهو يتحدث ويبكي بحرقة أثناء ذلك ويقول: "هل يمكنكم أن تتخيلوا أنني سأبتر ساقها في المنزل؟.. أين الرحمة؟ أين الإنسانية؟".



وقال الطبيب بسيسو للصحيفة إنه "أجرى عملية البتر بسكين طبخ عادي، ومقص وإبرة خياطة ومن دون أي تخدير". وصرح شون كيسي، منسق فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية للصحفيين مؤخراً في جنيف عبر رابط فيديو من قطاع غزة قائلاً: "نرى هذه الكارثة الإنسانية تتكشف أمام أعيننا.. إننا نشهد إنهيار النظام الصحي بوتيرة متسارعة".وتنتشر القصص الكثيرة عن معاناة الجرحى المصابين، حيث يخضع بعضهم لعمليات جراحية من دون تخديرهم.وعرضت صحيفة "واشنطن بوست" قصة الطبيب هاني بسيسو، فرغم خبرته الطويلة في جراحة العظام إلا أنه واجه موقفاً صعباً، في كانون الأول الماضي، حيث وجد نفسه يجري عملية بتر لساق ابنة أخيه على طاولة المطبخ، بعد إصابتها إثر ضربة قذيفة دبابة إسرائيلية.منزل بسيسو كان يبعد عن مستشفى الشفاء بنحو 5 دقائق بالسيارة، ولكن تواجد القوات الإسرائيلية منعهم من الخروج، ليبدأ في التفكير والشابة ممدة أمامه "من أين أبدأ؟.. لا يوجد لدي أي تخدير. لا يوجد معي أي شيء".قام الطبيب بسيسو بالتحضير للعملية بما توفر لديه من أدوات، حيث كان يغسل ما تبقى من ساق عهد (18 عاماً) وهي مستلقية على طاولة المطبخ في دلو مملوء بالماء والصابون، وسط أنين من الألم.وتم تداول فيديو لبسيسو وهو يتحدث ويبكي بحرقة أثناء ذلك ويقول: "هل يمكنكم أن تتخيلوا أنني سأبتر ساقها في المنزل؟.. أين الرحمة؟ أين الإنسانية؟".وقال الطبيب بسيسو للصحيفة إنه "أجرى عملية البتر بسكين طبخ عادي، ومقص وإبرة خياطة ومن دون أي تخدير".





ما عانته الشابة بسيسو يسلط الضوء "على الفضائع اليومية التي يواجهها سكان غزة، وسط انهيار نظام الرعاية الصحية في القطاع"، بحسب واشنطن بوست.



الطبيب بسيسو قال في مقابلة أخرى مع "رويترز": "للأسف لم يكن لدي خيار آخر. كان خياراً واحداً من اثنين: يا إما أترك البنت تستشهد أو أحاول بما لدي من إمكانيات. طبعا الإمكانيات صفر".



وأضاف: "هل أستطيع إيصالها للمستشفى؟ طبعا لا. كنا محاصرين لـ15 يوماً والدبابات كانت على باب المنزل. أخذنا القرار. القرار بمحاولة عمل أي شيء للبنت لإنقاذها. القرار الأول إنه أبتر الرجل".



عهد واحدة من جيل من الشباب تعرضوا لعمليات بتر في الحرب الدائرة في غزة منذ أن شن مسلحو حماس هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وأسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.



ويقول الأطباء لـ"رويترز" إن كثيراً ممن قتلوا في قطاع غزة منذ ذلك الحين كان من الممكن إنقاذهم لو تمكنوا من الوصول إلى المستشفيات.



وقالت عهد بسيسو، وهي مستلقية على السرير بعد عدة أسابيع من البتر، للوكالة إنها وجدت دبابة إسرائيلية قريبة من منزلها عندما خرجت لالتقاط إرسال للاتصال بوالدها الذي يعيش في الخارج.



وتابعت أنها دخلت هي وشقيقتها إلى الداخل وأسدلت ستائر المنزل تحسباً لتعرضه للقصف، لكنها أشارت إلى أنّ المبنى تعرض لاعتداء إسرائيلي بعد ذلك بفترة وجيزة وأصيبت.



وأدركت بسيسو أنها فقدت الإحساس بساقها عندما حاول أفراد عائلتها مساعدتها وإخراج الشظايا من جسدها، وقالت: "أقعدوني على طاولة السفرة (المطبخ).. لا توجد أي أداة طبية، عمي شاهد الليفة (الاسفنجة) التي ننظف فيها الصحون وكلور.. أخذهم وأصبح ينظف رجلي، وبترلي ياها بدون بنج وبدون أي شيء في المنزل".



ورداً على سؤال عن كيفية تحملها للألم، قالت: "أنا كنت أقول الحمد لله وأقرأ قرآن، والحمد لله لم أشعر كثيراً من فضل ربنا نزل علي الصبر، بس طبعا كان هناك وجع وصدمة من المنظر".



ومنذ ذلك الحين، تخضع عهد لمزيد من العمليات في المستشفى لعلاج الإصابات التي لحقت بها. ما عانته الشابة بسيسو يسلط الضوء "على الفضائع اليومية التي يواجهها سكان غزة، وسط انهيار نظام الرعاية الصحية في القطاع"، بحسب واشنطن بوست.الطبيب بسيسو قال في مقابلة أخرى مع "رويترز": "للأسف لم يكن لدي خيار آخر. كان خياراً واحداً من اثنين: يا إما أترك البنت تستشهد أو أحاول بما لدي من إمكانيات. طبعا الإمكانيات صفر".وأضاف: "هل أستطيع إيصالها للمستشفى؟ طبعا لا. كنا محاصرين لـ15 يوماً والدبابات كانت على باب المنزل. أخذنا القرار. القرار بمحاولة عمل أي شيء للبنت لإنقاذها. القرار الأول إنه أبتر الرجل".عهد واحدة من جيل من الشباب تعرضوا لعمليات بتر في الحرب الدائرة في غزة منذ أن شن مسلحو حماس هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وأسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.ويقول الأطباء لـ"رويترز" إن كثيراً ممن قتلوا في قطاع غزة منذ ذلك الحين كان من الممكن إنقاذهم لو تمكنوا من الوصول إلى المستشفيات.وقالت عهد بسيسو، وهي مستلقية على السرير بعد عدة أسابيع من البتر، للوكالة إنها وجدت دبابة إسرائيلية قريبة من منزلها عندما خرجت لالتقاط إرسال للاتصال بوالدها الذي يعيش في الخارج.وتابعت أنها دخلت هي وشقيقتها إلى الداخل وأسدلت ستائر المنزل تحسباً لتعرضه للقصف، لكنها أشارت إلى أنّ المبنى تعرض لاعتداء إسرائيلي بعد ذلك بفترة وجيزة وأصيبت.وأدركت بسيسو أنها فقدت الإحساس بساقها عندما حاول أفراد عائلتها مساعدتها وإخراج الشظايا من جسدها، وقالت: "أقعدوني على طاولة السفرة (المطبخ).. لا توجد أي أداة طبية، عمي شاهد الليفة (الاسفنجة) التي ننظف فيها الصحون وكلور.. أخذهم وأصبح ينظف رجلي، وبترلي ياها بدون بنج وبدون أي شيء في المنزل".ورداً على سؤال عن كيفية تحملها للألم، قالت: "أنا كنت أقول الحمد لله وأقرأ قرآن، والحمد لله لم أشعر كثيراً من فضل ربنا نزل علي الصبر، بس طبعا كان هناك وجع وصدمة من المنظر".ومنذ ذلك الحين، تخضع عهد لمزيد من العمليات في المستشفى لعلاج الإصابات التي لحقت بها.