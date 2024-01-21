"الولايات المتحدة أصبحت مزبلة"... تصريح جديد لترامب!

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إعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "أصبحت مزبلة للعالم نتيجة لعدم كفاءة الرئيس جو بايدن".وقال ترامب أمام حشد من أنصاره في نيو هامبشاير: "تحت قيادة بايدن، أصبحت الولايات المتحدة مكب نفايات لبقية العالم".وأضاف أن الديمقراطية في الولايات المتحدة في خطر "بسبب عدم كفاءة بايدن".ومن المقرر أن تعقد الولاية يوم الثلاثاء انتخابات تمهيدية حزبية سيقرر فيها الجمهوريون من يجب ترشيحه في الانتخابات الرئاسية.