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عربي-دولي

اندلاع حريق في محطة غاز روسية على بحر البلطيق

Lebanon 24
21-01-2024 | 00:56
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أعلن حاكم منطقة ليننغراد في وقت مبكر أن حريقا اندلع في محطة تابعة لشركة نوفاتك، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، على بحر البلطيق، وسط تقارير عن رؤية طائرات مسيرة في المنطقة.

وقال الحاكم، ألكسندر دروزدينكو، على تطبيق تيليغرام "لم تقع إصابات نتيجة الحريق في محطة نوفاتك في ميناء أوست لوغا. تم إجلاء الموظفين".
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ولم يذكر دروزدينكو سبب الحريق في محطة نوفاتك الموجودة في الميناء.

وأفاد موقع "شوت" الإخباري الروسي على تطبيق تيليغرام أن سكان في المنطقة سمعوا صوت طائرة مسيرة أعقبها عدة انفجارات.

وقالت وكالة "فونتانكا" الإخبارية ومقرها سان بطرسبرغ، إنه تم رصد طائرتين مسيرتين على الأقل في السماء متجهتين نحو سان بطرسبرغ قبل ورود أنباء عن الحريق في المحطة.

واستهدفت روسيا وأوكرانيا منشآت مرتبطة بالبنية التحتية للطاقة لبعضهما البعض في ضربات تهدف إلى تعطيل خطوط الإمداد والخدمات اللوجستية وإحباط معنويات الجانب الآخر في حرب مستمرة منذ عامين تقريبا ولا تظهر أي علامة على نهايتها.

وقال دروزدينكو إنه تم تطبيق "نظام التأهب العالي" في المنطقة فيما اجتمع المسؤولون لعقد اجتماع طارئ.
 
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