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ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أنه "منذ تشرين الثاني، شن الحوثيون في اليمن عشرات الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة على السفن في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر ردا على الحرب الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة على غزة. كما اختطف الحوثيون سفينة Galaxy Leader التي تديرها اليابان والمملوكة جزئياً لإسرائيل في 19 تشرين الثاني. ورد البنتاغون، في 19 كانون الأول، بإنشاء عملية "حارس الرخاء"، وهي مبادرة أمنية غربية في معظمها تهدف إلى ردع الحوثيين عن تعطيل الشحن بالقرب من باب المندب، وهو الطريق المستقيم الضيق الذي يفصل اليمن عن القرن الأفريقي. وتمر حوالي 30% من كل الحاويات العالمية وحوالي 12% من التجارة العالمية عبر باب المندب".وبحسب الموقع، "مع ذلك، فشلت عملية "حارس الرخاء" في ردع أنصار الله الحوثيين عن مواصلة ضرباتهم الصاروخية والطائرات المسيّرة، وقد قالت الجماعة باستمرار إن هذه الهجمات على السفن قبالة سواحل اليمن ستنتهي فقط عندما تتوقف إسرائيل عن هجماتها على غزة. وبدلاً من استخدام النفوذ الأميركي لإقناع الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، نفذت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى جانب المملكة المتحدة، خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الغارات الجوية ضد أهداف الحوثيين في كل أنحاء اليمن مع الاستمرار في تزويد إسرائيل بالقنابل والأسلحة الأخرى لمواصلة حملتها في غزة. وكان البنتاغون حريصًا على التأكيد أن الضربات الأميركية البريطانية هذا الشهر ضد أهداف أنصار الله في اليمن حدثت خارج إطار عملية حارس الرخاء".وتابع الموقع، "تعمل هذه الضربات، وهي أول تدخل عسكري أميركي مباشر ضد الحوثيين منذ تشرين الأول 2016، على تصعيد التوترات الإقليمية بطرق تثير قلق أقرب حلفاء واشنطن العرب وشركائها في الخليج العربي. وبعيداً عن البحرين، التي انضمت إلى أستراليا وكندا وهولندا في لعب أدوار غير عملياتية في هذه الضربات الأميركية البريطانية، فقد رفض الأعضاء الآخرون في مجلس التعاون الخليجي المشاركة، وقد أعرب معظمهم عن قلقهم من تصعيد واشنطن ولندن. وحتى قبل 11 كانون الثاني، عندما وقعت الموجة الأولى من الضربات، حذّر بعض المسؤولين العرب في الخليج صراحة من مثل هذا العمل العسكري".وأضاف الموقع، "خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في 7 كانون الثاني، أوضح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مخاوفه، قائلاً: "نحن لا نرى العمل العسكري كحل أبدًا"، مضيفًا أن حماية ممرات الشحن من خلال "الوسائل الدبلوماسية" ستكون "أفضل طريقة ممكنة". وبعد تسعة أيام، حذّر الشيخ محمد، أثناء خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا، من أن الضربات العسكرية ضد الحوثيين لن تنجح في احتواء عمليات أنصار الله، وقال: "نحن بحاجة إلى معالجة القضية المركزية، وهي غزة، من أجل نزع فتيل كل شيء آخر... إذا ركزنا فقط على الأعراض ولم نعالج القضايا الحقيقية، فإن الحلول ستكون مؤقتة"."وبحسب الموقع، "بعد فترة وجيزة من الضربات الأميركية البريطانية، أعربت الكويت أيضًا عن "قلقها البالغ واهتمامها الشديد بالتطورات في منطقة البحر الأحمر في أعقاب الهجمات التي استهدفت مواقع في اليمن". أما بالنسبة لعُمان، التي غالبًا ما كانت بمثابة الوسيط الرئيسي والموازن الجيوسياسي في المنطقة، فقد أعلنت وزارة الخارجية أن مسقط "لا يمكنها إلا إدانة استخدام العمل العسكري من قبل الدول الصديقة"، وحذّرت من أن الضربات الأميركية البريطانية تخاطر بتفاقم الوضع الخطير في الشرق الأوسط. وجاء في بيان للوزارة: "إننا ندين لجوء الحلفاء الغربيين إلى العمل العسكري بينما تستمر إسرائيل في حربها الوحشية دون محاسبة"."ورأى الموقع أنه "من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية هي العضو الأكثر قلقاً بشأن التوترات المتصاعدة في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر واليمن. وفي أواخر العام الماضي، طلبت الرياض من إدارة بايدن إظهار ضبط النفس عند الرد على هجمات أنصار الله على السفن قبالة ساحل اليمن. وبعد بدء الضربات الأميركية والبريطانية، دعت وزارة الخارجية السعودية إلى "تجنب التصعيد" بينما أشارت إلى أن الرياض تراقب الأحداث "بقلق بالغ". وفي مقابلة مع الموقع، أوضح مهران كامرافا، أستاذ الشؤون الحكومية بجامعة جورجتاون في قطر، أن "هذا البيان يشير إلى الجهود السعودية لتشجيع وقف التصعيد وفي الوقت نفسه ضمان مصالحها الدبلوماسية على المدى القصير والمتوسط من خلال الإشارة إلى اهتمامها بكل الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا"."وتابع الموقع، "من جانبه، قال عزيز الغشيان، زميل في جامعة لانكستر في بريطانيا: "السعوديون قلقون ولسبب وجيه. إن النخبة الحاكمة السعودية تريد تجنب الوقوع في وسط الصراعات الإقليمية والدولية". ومن بين أمور أخرى، يريد السعوديون الحفاظ على هدنتهم مع الحوثيين المستمرة منذ عامين تقريبًا، كما أن المملكة عازمة على ضمان بقاء الانفراج السعودي الإيراني، الذي توسطت فيه عمان والعراق والصين في آذار الماضي، على المسار الصحيح. وتتمثل وجهة نظر الرياض في أن التدخل العسكري الأميركي البريطاني في اليمن يهدد بتقويض المصلحتين".وأضاف الموقع، "وفقاً لكامرافا، "القلق السعودي هو أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر، والهجمات الأميركية والبريطانية على اليمن تقرب بين إيران والحوثيين، وأن إيران سوف تصبح أكثر مشاركة بشكل مباشر في عمليات الحوثيين". وأضاف: "من خلال مهاجمة اليمن، قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالفعل بتصعيد حرب غزة إلى ما هو أبعد من فلسطين. لذلك، سترغب المملكة العربية السعودية في بذل كل ما في وسعها لاحتواء المزيد من التصعيد لأنه قد يمتد إلى حدودها ويؤدي إلى تطرف الحساسيات السياسية المحلية".وتدرك القيادة السعودية أن المملكة ستكون في وضع أكثر ضعفًا إذا تكشفت الأزمة الإقليمية المستمرة خلال الفترة 2016-2020، عندما كانت التوترات بين الرياض وطهران مرتفعة للغاية. ونظراً للانفراج الأخير، ترى المملكة أن التهديد الإيراني للمملكة أكثر قابلية للإدارة".وبحسب الموقع، "في نهاية المطاف، ومع وجود ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان على رأس السلطة، تريد القيادة السعودية إعطاء الأولوية لرؤيتها 2030، التي تتطلب الاستقرار في المملكة وجوارها. وفي هذا السياق، أعادت الحكومة السعودية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إيران العام الماضي، واغتنمت فرص التقارب مع قطر وتركيا في 2021/2022، وأشركت الحوثيين في محادثات حول هدنة دائمة. في الحقيقة، يشعر المسؤولون في الرياض بقلق بالغ إزاء الكيفية التي يمكن بها لحرب غزة، وهجمات الحوثيين ذات الصلة على الشحن في البحر الأحمر، والانتقام الأميركي البريطاني، أن تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة. إن المزيد من التصعيد من قبل أي من الأطراف هو السيناريو الذي تريد الحكومة السعودية تجنبه بأي ثمن".وختم الموقع، "لضمان عدم استئناف أنصار الله لهجماتها ضد المملكة العربية السعودية، حاولت الرياض أن تنأى بنفسها عن الضربات العسكرية الأميركية البريطانية في اليمن هذا الشهر. ومع ذلك، وبالنظر إلى مشاركة المنامة في هجمات واشنطن ولندن على أهداف الحوثيين، فضلا عن علاقتها الطبيعية مع إسرائيل، فإن احتمال أن ينتقم الحوثيون من خلال استهداف الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، المتمركز في البحرين، هو أمر لا يمكن استبعاده. وبالنظر إلى المدى الذي كانت فيه حماية الأمن القومي للبحرين أولوية قصوى بالنسبة للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فإن مثل هذا السيناريو يهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح الرياض".