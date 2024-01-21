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عربي-دولي
عن "ذخائر حماس".. إليكم ما كشفه تقريرٌ أميركيّ!
Lebanon 24
21-01-2024
|
02:55
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كشفت تقديرات استخبارية أميركية أنّ حركة حماس، لا تزال تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر مقبلة.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه رغم الحملة الجوية والبرية في غزة، فإن "هدف تدمير حماس لم يتحقق".
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واعترف المسؤولون الإسرائيليون أنه على الرغم من الحملة الجوية والبرية العدوانية داخل غزة والتي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين، فإنهم لم يحققوا هدفهم المتمثل في تدمير "حماس".
وقال تقرير الصحيفة إن القوات الإسرائيلية قتلت ما بين 20 بالمئة إلى 30 بالمئة من مقاتلي حماس، بحسب تقديرات وكالات الاستخبارات الأميركية، وهي حصيلة أقل من هدف إسرائيل المتمثل في تدمير الحركة.
وعلى الرغم من أن حماس تكبدت آلاف الضحايا، وفقاً للتقييمات الأميركية والإسرائيلية، إلا أنها "تهدف ببساطة إلى البقاء على قيد الحياة في هذا الصراع"، حسبما قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون حاليون وسابقون.
بدوره، قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير عن هدف حماس: "ليس عليك أن تفوز، كل ما عليك فعله هو ألا تخسر".
(سكاي نيوز عربية)
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