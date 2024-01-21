كلام إسرائيلي عن السنوار... استعد لهذه الحرب لمدة 15 عاماً

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زعمت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس مكتب حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، استعد لهذه الحرب لمدة 15 عاما وكان يعلم ذلك واستعد لها جيدا.وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن يحيى السنوار استعد للحرب على القطاع منذ حوالي 15 عاما، وأن الجيش الإسرائيلي توغل إلى مسافة كبيرة وطويلة تحت الأرض، مضيفا أن الحديث يدور عن عشرات الكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض.وأشارت الإذاعة على حسابها الرسمي على "إكس"، إلى أن الجيش الإسرائيلي فعل ما يجب عليه القيام به، حتى الآن، بل فعل أكثر بكثير مما تم التخطيط له.ويوم الثلاثاء الماضي، وضع الاتحاد الأوروبي زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، على قائمة الإرهابيين، حيث قال المجلس الأوروبي، في بيان له: "الشخص المدرج اليوم هو يحيى السنوار، الزعيم السياسي لحركة "حماس". وبعد إدراجه، يخضع يحيى السنوار لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".ويأتي هذا فيما قدرت وكالات الاستخبارات الأميركية، أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت نحو 20 إلى 30% فقط من عناصر حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، وتعتقد الولايات المتحدة، بحسب تقارير أميركية، أن "حماس" لا تزال لديها ما يكفي من الذخائر لمواصلة قتال القوات الإسرائيلية لعدة أشهر، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".