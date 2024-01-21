20
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
23
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كلام إسرائيلي عن السنوار... استعد لهذه الحرب لمدة 15 عاماً
Lebanon 24
21-01-2024
|
03:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
زعمت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس مكتب حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، استعد لهذه الحرب لمدة 15 عاما وكان يعلم ذلك واستعد لها جيدا.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن يحيى السنوار استعد للحرب على القطاع منذ حوالي 15 عاما، وأن الجيش الإسرائيلي توغل إلى مسافة كبيرة وطويلة تحت الأرض، مضيفا أن الحديث يدور عن عشرات الكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض.
Advertisement
وأشارت الإذاعة على حسابها الرسمي على "إكس"، إلى أن الجيش الإسرائيلي فعل ما يجب عليه القيام به، حتى الآن، بل فعل أكثر بكثير مما تم التخطيط له.
ويوم الثلاثاء الماضي، وضع الاتحاد الأوروبي زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، على قائمة الإرهابيين، حيث قال المجلس الأوروبي، في بيان له: "الشخص المدرج اليوم هو يحيى السنوار، الزعيم السياسي لحركة "حماس". وبعد إدراجه، يخضع يحيى السنوار لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
ويأتي هذا فيما قدرت وكالات الاستخبارات الأميركية، أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت نحو 20 إلى 30% فقط من عناصر حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، وتعتقد الولايات المتحدة، بحسب تقارير أميركية، أن "حماس" لا تزال لديها ما يكفي من الذخائر لمواصلة قتال القوات الإسرائيلية لعدة أشهر، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
المصدر: سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إنتظروا.. هذا ما سيعلنه مصرف لبنان قريباً
Lebanon 24
إنتظروا.. هذا ما سيعلنه مصرف لبنان قريباً
15:44 | 2024-01-20
20/01/2024 03:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطل الهيبة يدخل القفص الذهبيّ... تعرفوا إلى زوجته اللاتينية الجميلة (صورة)
Lebanon 24
بطل الهيبة يدخل القفص الذهبيّ... تعرفوا إلى زوجته اللاتينية الجميلة (صورة)
08:49 | 2024-01-20
20/01/2024 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب جوية" فوق لبنان.. تفاصيل مهمّة يجب معرفتها
Lebanon 24
"حرب جوية" فوق لبنان.. تفاصيل مهمّة يجب معرفتها
12:29 | 2024-01-20
20/01/2024 12:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. الدولار بـ130 ألف ليرة عند هؤلاء!
Lebanon 24
في لبنان.. الدولار بـ130 ألف ليرة عند هؤلاء!
14:01 | 2024-01-20
20/01/2024 02:01:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة خطيرة في لبنان.. زوجان عاريان بعد خطفهما وما حصل غير متوقع! (صورة)
Lebanon 24
حادثة خطيرة في لبنان.. زوجان عاريان بعد خطفهما وما حصل غير متوقع! (صورة)
00:38 | 2024-01-21
21/01/2024 12:38:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:07 | 2024-01-21
مباحات بين حماس وتركيا حول إطلاق سراح الأسرى.. إليكم التفاصيل
08:00 | 2024-01-21
لن تتوقعوها.. تفاصيل مُحزنة في غزة عن عمليات "بتر الأطراف" من دون تخدير!
07:58 | 2024-01-21
مخاوف بشأن صحة ميدلتون بعد خضوعها لعملية جراحية في البطن.. هل ستتعافى؟
07:48 | 2024-01-21
واشنطن تخطّط لحملة "طويلة" لإضعاف قدرة الحوثيين
07:34 | 2024-01-21
السيسي يحذّر إثيوبيا: لا تجرّبونا!
07:00 | 2024-01-21
توجد في مكان سرّي.. ما قصة "الحفرة" التي ينزل نتنياهو إليها أسبوعياً لإدارة حرب غزة؟
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
21/01/2024 15:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
21/01/2024 15:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
21/01/2024 15:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24