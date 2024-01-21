Advertisement

عربي-دولي

كلام إسرائيلي عن السنوار... استعد لهذه الحرب لمدة 15 عاماً

Lebanon 24
21-01-2024 | 03:10
A-
A+
Doc-P-1155022-638414291173025137.jpeg
Doc-P-1155022-638414291173025137.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زعمت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس مكتب حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، استعد لهذه الحرب لمدة 15 عاما وكان يعلم ذلك واستعد لها جيدا.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن يحيى السنوار استعد للحرب على القطاع منذ حوالي 15 عاما، وأن الجيش الإسرائيلي توغل إلى مسافة كبيرة وطويلة تحت الأرض، مضيفا أن الحديث يدور عن عشرات الكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض.
Advertisement

وأشارت الإذاعة على حسابها الرسمي على "إكس"، إلى أن الجيش الإسرائيلي فعل ما يجب عليه القيام به، حتى الآن، بل فعل أكثر بكثير مما تم التخطيط له.

ويوم الثلاثاء الماضي، وضع الاتحاد الأوروبي زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، على قائمة الإرهابيين، حيث قال المجلس الأوروبي، في بيان له: "الشخص المدرج اليوم هو يحيى السنوار، الزعيم السياسي لحركة "حماس". وبعد إدراجه، يخضع يحيى السنوار لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

ويأتي هذا فيما قدرت وكالات الاستخبارات الأميركية، أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت نحو 20 إلى 30% فقط من عناصر حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، وتعتقد الولايات المتحدة، بحسب تقارير أميركية، أن "حماس" لا تزال لديها ما يكفي من الذخائر لمواصلة قتال القوات الإسرائيلية لعدة أشهر، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
المصدر: سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:07 | 2024-01-21
08:00 | 2024-01-21
07:58 | 2024-01-21
07:48 | 2024-01-21
07:34 | 2024-01-21
07:00 | 2024-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24