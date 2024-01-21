Advertisement

عربي-دولي

كانت تقوم برحلة طبية من الهند إلى روسيا... تحطم طائرة هندية شمالي أفغانستان

Lebanon 24
21-01-2024 | 03:21
A-
A+
Doc-P-1155025-638414296755742664.JPG
Doc-P-1155025-638414296755742664.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام محلية أفغانية بتحطم طائرة في منطقة زيباك بولاية بدخشان، شمالي أفغانستان.

وذكرت وكالة "أريانا نيوز" المحلية، أن "شرطة بدخشان أبلغت أن طائرة تحطمت الليلة الماضية في منطقة زيباك في الولاية".
Advertisement

ونقلت الوكالة عن مكتب المتحدث باسم شرطة بدخشان بيانا قال فيه إن "الطائرة تحطمت في أعالي جبال منطقة توبخانه بزيباك".

وأفادت وكالة "آماج نيوز"، نقلا عن مصادر أفغانية، بتحطم طائرة ركاب تابعة لشركة هندية شمال شرقي أفغانستان.

وصرحت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، بأن الطائرة المحطمة في ولاية بدخشان الأفغانية كانت تقوم برحلة طبية من الهند إلى روسيا وعلى متنها 6 أشخاص.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:07 | 2024-01-21
08:00 | 2024-01-21
07:58 | 2024-01-21
07:48 | 2024-01-21
07:34 | 2024-01-21
07:00 | 2024-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24