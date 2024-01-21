كانت تقوم برحلة طبية من الهند إلى روسيا... تحطم طائرة هندية شمالي أفغانستان

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أفادت وسائل إعلام محلية أفغانية بتحطم طائرة في منطقة زيباك بولاية بدخشان، شمالي أفغانستان.وذكرت وكالة "أريانا نيوز" المحلية، أن "شرطة بدخشان أبلغت أن طائرة تحطمت الليلة الماضية في منطقة زيباك في الولاية".ونقلت الوكالة عن مكتب المتحدث باسم شرطة بدخشان بيانا قال فيه إن "الطائرة تحطمت في أعالي جبال منطقة توبخانه بزيباك".وأفادت وكالة "آماج نيوز"، نقلا عن مصادر أفغانية، بتحطم طائرة ركاب تابعة لشركة هندية شمال شرقي أفغانستان.وصرحت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، بأن الطائرة المحطمة في ولاية بدخشان الأفغانية كانت تقوم برحلة طبية من الهند إلى روسيا وعلى متنها 6 أشخاص.