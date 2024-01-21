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عربي-دولي

فلسطين: ندعو أميركا للاعتراف بدولتنا وليس الحديث عن حل الدولتين

Lebanon 24
21-01-2024 | 03:32
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دعا المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أميركا للاعتراف بدولة فلسطين وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وذلك ردا على رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إقامة دولة فلسطينية.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قال أبو ردينة: إن "المطلوب من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وهذا هو الوقت المناسب للقيام لذلك".
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وأضاف أن" حكومة إسرائيل غير معنية بالسلام والاستقرار، وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

وأشار إلى أن "قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها".
المصدر: سبوتنيك
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