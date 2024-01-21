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عربي-دولي

بالأرقام.. إكتشفوا الدول الأكثر مبيعاً للأسلحة في العالم

Lebanon 24
21-01-2024 | 16:00
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أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بيانات جديدة حدّد فيها الدول الأكثر مبيعاً للأسلحة في العالم.

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وتربعت الولايات المتحدة الأميركية على رأس القائمة، إذ تستحوذ حالياً على نسبة 40% من إجمالي صادرات الأسلحة الدولية بين العامين 2018 و 2022.

وحلّت روسيا في المرتبة الثانية ضمن القائمة، ليتبين أنها تستحوذ على 16% من إجمالي صادرات الأسلحة الدولية، لتأتي بعدها فرنسا في المرتبة الثالثة بنسبة 11%.

أما الصين فجاءت في المرتبة الرابعة حيث استحوذت على 5.2% من إجمالي صادرات الأسلحة الدولية، فيما جاءت ألمانيا في المرتبة الخامسة بنسبة 4.2%.

وجاءت المرتبة السادسة من نصيب إيطاليا بنسبة 3.8% من إجمالي صادرات الأسلحة الدولية، لتأتي المملكة المتحدة في المرتبة السابعة بنسبة 3.2%، في حين كانت المرتبة الثانية من نصيب إسبانيا بنسبة 2.6%.

أما الدول الأخرى، فتساهم جميعها بنسبة 14% من إجمالي صادرات الأسلحة الدولية، وذلك وفق بيانات معهد ستوكهولم. (العربي الجديد)
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