بالأرقام.. إكتشفوا الدول الأكثر مبيعاً للأسلحة في العالم

أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بيانات جديدة حدّد فيها الدول الأكثر مبيعاً للأسلحة في العالم.



Advertisement وتربعت الولايات المتحدة الأميركية على رأس القائمة، إذ تستحوذ حالياً على نسبة 40% من إجمالي صادرات الأسلحة الدولية بين العامين 2018 و 2022. وتربعت الولايات المتحدة الأميركية على رأس القائمة، إذ تستحوذ حالياً على نسبة 40% من إجمالي صادرات الأسلحة الدولية بين العامين 2018 و 2022.



وحلّت روسيا في المرتبة الثانية ضمن القائمة، ليتبين أنها تستحوذ على 16% من إجمالي صادرات الأسلحة الدولية، لتأتي بعدها فرنسا في المرتبة الثالثة بنسبة 11%.



أما الصين فجاءت في المرتبة الرابعة حيث استحوذت على 5.2% من إجمالي صادرات الأسلحة الدولية، فيما جاءت ألمانيا في المرتبة الخامسة بنسبة 4.2%.



وجاءت المرتبة السادسة من نصيب إيطاليا بنسبة 3.8% من إجمالي صادرات الأسلحة الدولية، لتأتي المملكة المتحدة في المرتبة السابعة بنسبة 3.2%، في حين كانت المرتبة الثانية من نصيب إسبانيا بنسبة 2.6%.