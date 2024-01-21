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إسماعيل هنية في تركيا.. من التقى هناك؟

Lebanon 24
21-01-2024 | 04:05
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التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، السبت، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تركيا، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الأحد من غير أن تحدد مكان عقد اللقاء.

وأوضحت المصادر أن المحادثات التي أجراها هنية، المقيم في قطر، تناولت "إطلاق سراح الرهائن" المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 تشرين الأول الماضي.
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وتعود آخر محادثات بين إسماعيل هنية وهاكان فيدان إلى 16 تشرين الأول، وجرت خلال اتصال هاتفي.

وذكرت المصادر أنه "خلال الاجتماع تمت مناقشة مسائل مثل إقرار وقف إطلاق نار في غزة بأسرع ما يمكن وزيادة المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن وحل الدولتين من أجل سلام دائم".

وسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة للقيام بوساطة لكن مساعيه تبددت مع تشديد مواقفه إذ اتهم إسرائيل بأنها "دولة إرهابية" واعتبر حماس مجموعة "مقاتلين من أجل الحرية" وليست منظمة "إرهابية" كما تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. (سكاي نيوز عربية)
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