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عربي-دولي

وصفه بـ"الديكتاتور"... ترامب يطرد أحد المتظاهرين من تجمع انتخابي

Lebanon 24
21-01-2024 | 04:32
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شهد تجمع دونالد ترامب في مدينة مانشستر، بولاية نيو هامبشاير الأميركية، لحظات من الجدل عندما قام بطرد أحد المتظاهرين لأنه وصفه بـ "الديكتاتور". وعندما واجهه أحد الحاضرين بسؤال حول لياقته العقلية، رد ترامب بتأكيد أن عقله أقوى الآن مما كان عليه قبل 25 عاما.
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وفي وقت لاحق، صرح ترامب بسخرية قائلا: "الآن نعلم أن السياسة أصبحت جدية"، فيما استمر في هجومه على نيكي هيلي، مؤكدا أنه سيكون "دكتاتورا ليوم واحد فقط" إذا انتخب لولاية ثانية.

وشهد التجمع أيضا طرد رجل آخر يرتدي زيا لجماعة كوكلوكس كلان بعد محاولته التسلل إلى الحشد، وتم نقله خارج المكان بسرعة.

مع تبقي أربعة أيام فقط على انتخابات نيو هامبشاير، زاد ترامب من هجماته على هيلي وقادة الحزب الديمقراطي، معبرا عن رغبته الملحة في الحصول على دعم الناخبين.

كما تعامل ترامب مع التساؤلات حول لياقته العقلية بسخرية، مؤكدًا أنه أجرى اختبارا إدراكيا في نيو هامبشاير وحقق نتائج ممتازة.

وتعهد ترامب بمواصلة حملته الانتخابية والتركيز على تحقيق وعوده، بما في ذلك حماية الحدود الجنوبية. وفي ختام التجمع، دعا المستشارون السياسيون لنيكي هيلي إلى الانسحاب من السباق، مشيرين إلى انخفاض شعبيتها في الولاية.
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