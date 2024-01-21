على متنها 6 أفراد.. تحطم طائرة ركاب في أجواء أفغانستان وفيديو يرصد اللحظات الأولى للحادثة

المشاهد الأولى من تحطُّم طائرة روسية بولاية #بدخشان الأفغانية، وقد أفادت السلطات الروسية بأن الطائرة كانت في رحلة من #الهند إلى #موسكو عن طريق #أوزباكستان، وكان على متنها 6 أشخاص، 4 منهم من أفراد الطاقم، ولم يتم تحديد الخسائر بعد.#نافذة_على_المشهد #أفغانستان #روسيا #حوادث pic.twitter.com/FFU5Fb2fBJ
— نافذة على المشهد (@nafdht_ly) January 21, 2024
المشاهد الأولى من تحطُّم طائرة روسية بولاية #بدخشان الأفغانية، وقد أفادت السلطات الروسية بأن الطائرة كانت في رحلة من #الهند إلى #موسكو عن طريق #أوزباكستان، وكان على متنها 6 أشخاص، 4 منهم من أفراد الطاقم، ولم يتم تحديد الخسائر بعد.#نافذة_على_المشهد #أفغانستان #روسيا #حوادث pic.twitter.com/FFU5Fb2fBJ