على متنها 6 أفراد.. تحطم طائرة ركاب في أجواء أفغانستان وفيديو يرصد اللحظات الأولى للحادثة

تحطمت طائرة ركاب شمال شرقي أفغانستان كانت في طريقها إلى موسكو، وفقاً لما ذكرته وكالة Aamaj News نقلا عن مصادر أفغانية.



وأضافت الوكالة أن الطائرة تحطمت في منطقة جبلية بولاية بدخشان بسبب عطل فني، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول طراز الطائرة أو العدد التقديري للأشخاص الذين كانوا على متنها.

المشاهد الأولى من تحطُّم طائرة روسية بولاية #بدخشان الأفغانية، وقد أفادت السلطات الروسية بأن الطائرة كانت في رحلة من #الهند إلى #موسكو عن طريق #أوزباكستان، وكان على متنها 6 أشخاص، 4 منهم من أفراد الطاقم، ولم يتم تحديد الخسائر بعد.#نافذة_على_المشهد #أفغانستان #روسيا #حوادث pic.twitter.com/FFU5Fb2fBJ — نافذة على المشهد (@nafdht_ly) January 21, 2024 Advertisement

وقال المسؤول في قسم الثقافة والإعلام في الولاية ذبيح الله أميري: "تحطمت طائرة لكن موقعها لم يتحدد بعد".وتابع: "أبلغنا قرويون بوقوع الحادث في الولاية المحاذية لطاجيكستان والصين وباكستان، وأرسلنا فريق طوارئ إلى الموقع لكنه لم يصل بعد".وأشار إلى أن منطقة الحادث تقع "على مسافة حوالى 8 ساعات برا" من عاصمة الولاية فايز آباد".وأعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أن الطائرة من طراز Falcon 10 والتي اختفت عن شاشات الرادار في أفغانستان، تابعة لمجموعة "أثليتيك غروب" الروسية وكان على متنها 6 أشخاص، 4 منهم من أفراد الطاقم. كما أكدت أن الطائرة كانت برحلة طبية ومتوجهة إلى موسكو عبر طشقند.وأعلنت لجنة التحقيق الروسية أنه تم فتح قضية جنائية في حادث تحطم طائرة وعلى متنها مواطنون روس في أفغانستان. (روسيا اليوم)