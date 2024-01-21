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عربي-دولي

زيلينسكي يهاجم ترامب لهذا السبب.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-01-2024 | 06:38
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لأول مرة، شن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هجوماً على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، معرباً عن قلقه الشديد من تصريحات الأخير بقدرته على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال يوم واحد، حال عودته إلى البيت الأبيض.
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واعتبر زيلينسكي، في حديثه للقناة الرابعة البريطانية، السبت، أن تصريح ترامب "خطير للغاية"، بسبب غموضه حول كيفية إيقاف الحرب، وسيناريو اليوم التالي بعد الحرب.
ووجه الرئيس الأوكراني خلال الحوار دعوة إلى ترامب لزيارة أوكرانيا، وقال: "من فضلك يا ترامب، أدعوك إلى أوكرانيا، إلى كييف، إذا تمكنت من وقف الحرب خلال 24 ساعة، فأعتقد أنه سيكون سببا كافيا للمجيء".
وأضاف: "ربما يكون لدى ترامب بالفعل فكرة ما، فكرة حقيقية، ويمكنه مشاركتها معي".
ورجح الرئيس الأوكراني أن تكون تصريحات ترامب عن وقف الحرب خلال 24 ساعة مجرد حملة انتخابية.


المصدر: العربية الحدث
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