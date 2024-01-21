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عربي-دولي

قناة إسرائيلية تكشف عن شروط اقتراح جديد لحماس بشأن التفاوض على الأسرى

Lebanon 24
21-01-2024 | 06:47
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كشف القناة "12" الإسرائيلية عن اقتراح جديد لحركة حماس بشأن المفاوضات للتوصل إلى صفقة أخرى لإطلاق سراح الأسرى مع تل أبيب.
وأشار القناة إلى أن "حماس تطالب بوقف كامل للحرب، وبانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع وضمانات دولية للحفاظ على حكمها، وذلك مقابل إطلاق سراح الرهائن".
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من جهته، تطرق الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر، عضو مجلس الوزراء السياسي والأمني، إلى الشروط التي وضعتها "حماس" قائلاً: "بالطبع لن نتفق لأن علينا العودة إلى الحياة في المنطقة".
وفي السياق نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق من يوم السبت، مقابلات مع أربعة من كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي قالوا فيها دون الكشف عن هويتهم إن "من غير الممكن الآن تحقيق هدفي الحرب في وقت واحد - إطلاق سراح الرهائن وتدمير حماس".
وأضاف كبار الضباط أن "المعركة الطويلة التي تهدف إلى تدمير حماس ستكلف على الأرجح حياة الرهائن، وأن عودة الرهائن ممكنة من خلال الوسائل الدبلوماسية، وليس العسكرية".
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن "التصريحات التي تم الإدلاء بها نيابة عن كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي غير معترف بها، ولا تعكس موقف الجيش الإسرائيلي"، معتبرا أن "إطلاق سراح المختطفين هو جزء من أهداف الحرب، وهو جهد أسمى للجيش الإسرائيل".

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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