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روسيا تعلن السيطرة على منطقة جديدة في أوكرانيا

Lebanon 24
21-01-2024 | 06:56
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة بلدة كراخمالنويه في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.
وفي بيان للوزارة ذكرت فيه أنه تم القضاء على أكثر من 565 عسكرياً وإسقاط 43 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
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المصدر: روسيا اليوم
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