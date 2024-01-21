روسيا تعلن السيطرة على منطقة جديدة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة بلدة كراخمالنويه في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

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وفي بيان للوزارة ذكرت فيه أنه تم القضاء على أكثر من 565 عسكرياً وإسقاط 43 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.