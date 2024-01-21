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عربي-دولي

السيسي يحذّر إثيوبيا: لا تجرّبونا!

Lebanon 24
21-01-2024 | 07:34
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عبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن رفضه للاتفاق الذي وقعته أرض الصومال مع إثيوبيا.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، وقال السيسي: "فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، تحدثنا عن أننا فى مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق، ومن ثم نؤكد على رفض مصر التدخل فى شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها"، مشيرا الى أن هذا الموضوع أحد النقاط التى تم مناقشتها مع الرئيس الصومالي.
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وأضاف السيسي: "رسالتى لإثيوبيا لكي تحصل على تسهيلات من الأشقاء فى الصومال وجيبوتي وإريتريا يجب أن يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها، لكن محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك".
 
 
واكمل: "الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد لها"، مؤكدًا أن "لن نسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنها، لا تجرّبوا مصر".

كذلك، وجه الرئيس المصري حديثه لنظيره الصومالي قائلاً: "اطمئن، نحن معكم ونقول للدنيا كلها نتعاون ونتحاور بعيدًا عن أى تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار".
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