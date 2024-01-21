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عربي-دولي

مباحثات بين حماس وتركيا حول إطلاق سراح الأسرى.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-01-2024 | 08:07
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أعلنت حركة "حماس، اليوم الأحد أن وفداً من قيادة الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ، ناقش مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس، سبل وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأضافت الحركة في بيان على أن "هنية ووزير الخارجية التركي بحثا سبل إيصال المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني؛ خصوصاً في شمال قطاع غزة، وملف تبادل الأسرى والمحتجزين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق تقرير المصير"، وفق ما ذكرته "وكالة أنباء العالم العربي".
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وكان تلفزيون "تي آر تي" التركي قد ذكر أمس أن فيدان وهنية بحثا حل الدولتين، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، منذ شن «حماس» هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول، ووقف إطلاق النار في القطاع.
 
المصدر: الشرق الأوسط
المصدر: "رصد" لبنان 24
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