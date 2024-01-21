Advertisement

عربي-دولي

تقرير إسرائيلي يكشف: غالانت حاول اقتحام مكتب نتنياهو وهدد بلواء غولاني

Lebanon 24
21-01-2024 | 08:52
A-
A+
Doc-P-1155103-638414492128375091.jpeg
Doc-P-1155103-638414492128375091.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حاول وزير الدفاع يوآف غالانت في وقت سابق اقتحام مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في كيريا، وفقاُ لما كشفه تقرير لموقع "واللا" الإسرائيلي.

وأفاد الموقع بأنه "في وقت ليس ببعيد، أُعلن أن هناك "معركة على التسجيلات" بين المكاتب، حيث يتحكم مكتب رئيس الوزراء في النظام الذي يسجل اجتماعات مجلس الوزراء".
Advertisement

وأضاف الموقع "من المعروف أن الجميع لا يحب ذلك، وبالتأكيد ليس عندما يكون أمام لجنة تحقيق"، لافتاً إلى أن "أحد كبار أعضاء فريق نتنياهو لاحظ في إحدى جلسات مجلس الوزراء أن أحد رجال غالانت يجلس على شريط صغير، حيث كان الضوء الأحمر الذي يشير إلى التسجيل "المباشر" قيد التشغيل، فيما أثار هذا الحدث ضجة كبيرة وكسر "البارومتر" الذي كان يقاس به مستوى الشكوك المتبادلة بين المكاتب (المصداقية)".

وبين التقرير أنه "منذ ذلك الحين، أصبح الوضع أسوأ، إذ حاول غالانت بالفعل اقتحام مكتب نتنياهو في كيريا".

ونقل الموقع عن أحد الشهود: "كان الأمر على بعد ملليمتر واحداً من شجار مع العديد من المشاركين، بما في ذلك حراس الأمن والمستشارين".

وأوضح أنه "خلال هذا الحدث، سُمع غالانت وهو يبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أنه في المرة القادمة سيحضر قوة غولاني معه لإحلال النظام".

المصدر: العربية الحدث
المصدر: العربية الحدث
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:41 | 2024-01-21
12:11 | 2024-01-21
11:52 | 2024-01-21
11:40 | 2024-01-21
10:48 | 2024-01-21
10:35 | 2024-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24