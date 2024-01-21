تقرير إسرائيلي يكشف: غالانت حاول اقتحام مكتب نتنياهو وهدد بلواء غولاني

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حاول وزير الدفاع يوآف غالانت في وقت سابق اقتحام مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في كيريا، وفقاُ لما كشفه تقرير لموقع "واللا" الإسرائيلي.وأفاد الموقع بأنه "في وقت ليس ببعيد، أُعلن أن هناك "معركة على التسجيلات" بين المكاتب، حيث يتحكم مكتب رئيس الوزراء في النظام الذي يسجل اجتماعات مجلس الوزراء".وأضاف الموقع "من المعروف أن الجميع لا يحب ذلك، وبالتأكيد ليس عندما يكون أمام لجنة تحقيق"، لافتاً إلى أن "أحد كبار أعضاء فريق نتنياهو لاحظ في إحدى جلسات مجلس الوزراء أن أحد رجال غالانت يجلس على شريط صغير، حيث كان الضوء الأحمر الذي يشير إلى التسجيل "المباشر" قيد التشغيل، فيما أثار هذا الحدث ضجة كبيرة وكسر "البارومتر" الذي كان يقاس به مستوى الشكوك المتبادلة بين المكاتب (المصداقية)".وبين التقرير أنه "منذ ذلك الحين، أصبح الوضع أسوأ، إذ حاول غالانت بالفعل اقتحام مكتب نتنياهو في كيريا".ونقل الموقع عن أحد الشهود: "كان الأمر على بعد ملليمتر واحداً من شجار مع العديد من المشاركين، بما في ذلك حراس الأمن والمستشارين".وأوضح أنه "خلال هذا الحدث، سُمع غالانت وهو يبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أنه في المرة القادمة سيحضر قوة غولاني معه لإحلال النظام".المصدر: العربية الحدث