Advertisement

إقتصاد

اقتصاد دبي يشهد نمواً في هذه القطاعات

Lebanon 24
21-01-2024 | 09:16
A-
A+
Doc-P-1155108-638414508558803606.jpg
Doc-P-1155108-638414508558803606.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي، نمواً بنسبة 3.3 بالمئة خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2023.


ووفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية، فإن أداء اقتصاد دبي شهد نمواً في العديد من القطاعات والمجالات والتي من بينها الأنشطة العقارية بنسبة 4 بالمئة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.7 بالمئة، وأنشطة التعليم بنسبة 2.6 بالمئة، وخدمات الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات بنسبة 2.2 بالمئة.
Advertisement


ويأتي نمو اقتصاد دبي العام مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ الذي حققته العديد من قطاعاتها ومنها قطاع خدمات الإقامة والطعام، الذي حقق نمواً نسبته 11.1 بالمئة، وقطاع خدمات النقل والتخزين الذي نما بنسبة 10.9 بالمئة، وقطاع المعلومات والاتصالات الذي وصلت نسبة نموه 4.4 بالمئة وغيرها من القطاعات والأنشطة الأخرى.


كما شهدت قطاعات الصناعات التحويلية نموا بنسبة 2.2 بالمئة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.9 بالمئة.

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:41 | 2024-01-21
12:11 | 2024-01-21
11:52 | 2024-01-21
11:40 | 2024-01-21
10:48 | 2024-01-21
10:35 | 2024-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24