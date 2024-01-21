تعرفوا على أكبر مناورة في حلف الناتو منذ 75 عاماً

يستعد حلف الناتو لمناورات "المدافع الثابت 24"، في عرض حاسم للقوة، وهي أكبر تدريبات عسكرية في تاريخه بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء أقوى حلف غربي.

وتأتي هذه المناورات في الوقت الذي تفتقد فيه الحرب الروسية الأوكرانية الحسم لأي من الطرفين، بينما لم تنجح كييف بشكل أوضح في استعادة أراضيها التي سيطر عليها الجيش الروسي.

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وستشمل هذه المناورة الواسعة النطاق حوالي 90,000 فرد، مما يُظهر قدرة الحلف على الدفاع عن أراضيه.

كما أن توقيت هذه المناورات حاسم، حيث يأتي خلال فترة تبدو فيها الحرب الروسية على أوكرانيا كأنها تتعثر. بينما لا يشارك حلف الناتو بشكل مباشر في هذا الصراع.

وأكد الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي، القائد الأعلى لحلف الناتو، أن هذه المناورة ستُظهر قدرة الحلف على تعزيز منطقة الأطلسي الأوروبية بسرعة، بما في ذلك الحركة عبر الأطلسي للقوات من أميركا الشمالية".

وتتميز المناورة بعدد قياسي من القوات والمشاركة الدولية الواسعة، بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر التزام المملكة المتحدة بإرسال 20,000 جندي مع الأصول العسكرية المتقدمة دليلاً على الدعم والتعاون الواسع النطاق داخل الناتو.



المصدر: سكاي نيوز