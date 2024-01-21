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عربي-دولي

كارثة خلال ماراثون.. وفاة شخص وإصابة 842! (صور)

Lebanon 24
21-01-2024 | 09:52
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توفي شخص واحد وأصيب 842 آخرون اليوم الأحد خلال ماراثون "ستاندرد تشارترد" في هونغ كونغ، وفقا لهيئة الإذاعة المحلية.
 
وبدأ ماراثون "ستاندرد تشارترد" في الساعة 6.00 بالتوقيت المحلي، وشارك فيه حوالي 74 ألف عداء، تمكن ما يقرب من 450 مشاركا من خوض ماراثون كاملا في الفترة الزمنية المحددة وهي 3 ساعات للرجال و3 ساعات ونصف للسيدات.
 
 
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وبحسب الإذاعة، فإن المتوفي الذي كان يبلغ من العمر 30 عاما فقد وعيه أثناء الماراثون في حوالي الساعة 13.15 بالتوقيت المحلي وتوفي بعد إرساله إلى المستشفى".

وأفاد منظمو الماراثون أن ما لا يقل عن 842 مشاركا أصيبوا خلال الماراثون، منهم 39 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى.
 


وكان أحد المصابين مشاركا في سباق طوله 10 كم وفقد وعيه قبل الوصول إلى خط النهاية، ووفقا للأطباء، توقف قلب الرجل عن النبض ولكن بعد وصوله إلى المستشفى تحسنت حالته. (روسيا اليوم)
 
 

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