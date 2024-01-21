نشرت حركة حماس، وثيقة اليوم الأحد، كشفت فيها بالتفصيل أسباب هجوم السابع من تشرين الأول على إسرائيل.

وأكد أن عملية "طوفان الأقصى" كانت "خطوة ضرورية واستجابة طبيعية" لمواجهة "مخططات" إسرائيل "لتصفية القضية الفلسطينية".

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ووصفت حماس في وثيقة طويلة من 18 صفحة، بعنوان "هذه روايتنا لماذا طوفان الأقصى"، ضمنتها روايتها عن الهجوم، ووزعت باللغتين العربية والإنجليزية، ما تحدثت عنه إسرائيل حول استهداف مقاتلي حماس لمدنيين إسرائيليين بأنه "محض افتراء وكذب".

وأضافت "ربما يكون قد حدث بعض الخلل بسبب انهيار المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بشكل كامل وسريع، وحدوث بعض الفوضى نتيجة الاختراقات الواسعة في السياج الفاصل".

كما طالبت حركة حماس بـ"وقف العدوان الإسرائيلي فوراً" على قطاع غزة ووقف "الجرائم والإبادة الجماعية"، والعمل على فتح المعابر وفك الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات.

ورفضت في الوثيقة "أي مشاريع دولية وإسرائيلية تسعى لتحديد مستقبل قطاع غزة، بما يتناسب مع معايير الاحتلال ويكرّس استمراره"، مؤكدة على أن "الشعب الفلسطيني يملك القدرة والكفاءة في أن يقرّر مستقبله بنفسه"، و"لا يجوز لأحد أن يفرض الوصاية عليه".



المصدر: العربية الحدث + وسائل إعلام