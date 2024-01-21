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عربي-دولي

بعد هجوم كرمان.. إيران تعلن القضاء على أكثر من عشر خلايا إرهابية

Lebanon 24
21-01-2024 | 10:48
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أعلن مساعد وزير الداخلية الإيراني، سيد مجيد مير أحمدي، اليوم الأحد، عن قضاء السلطات على أكثر من عشر خلايا إرهابية، منذ الهجوم في مدينة كرمان الإيرانية.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مير أحمدي قوله إن إسرائيل هي "رأس الأفعى لعصابة داعش، وإن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار إلا بقطع رأسها".
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ونقلت وكالة "مهر" عن الاستخبارات الإيرانية قولها، يوم الجمعة الماضي، إنها قتلت اثنين كانا يخططان لمهاجمة مركز للشرطة، وتنفيذ تفجير في كرمان بجنوب شرقي البلاد.
كما أعلنت الاستخبارات اعتقال محمد عمران تنوير، الذي قالت إنه أحد زعماء تنظيم "داعش" في خراسان، ووصفته بأنه متخصص في صنع المتفجرات، وفق ما نقلته "وكالة أنباء العالم العربي".

الشرق الأوسط
المصدر: الجزيرة - الشرق الأوسط - وكالات
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