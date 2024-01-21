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عربي-دولي

وزير خارجية السعودية: لا تطبيع مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية

Lebanon 24
21-01-2024 | 11:52
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نقلت رويترز عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قوله في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إنه لا يمكن تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية، داعيا إلى وقف التصعيد في غزة.
ودعى الأمير فيصل بن فرحان، لوقف التصعيد في المنطقة، والتركيز بشدة على وقف التصعيد في غزة وحل القضية الفلسطينية بإقامة دولة قابلة للبقاء.
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وردا على سؤال عن عدم إمكان إقامة علاقات طبيعية دون مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية قابلة للبقاء، قال الوزير السعودي "هذا هوالسبيل الوحيد لتحقيق ذلك. لذا، نعم، لأننا بحاجة إلى الاستقرار.ولن يتحقق الاستقرار إلا من خلال حل القضية الفلسطينية".
وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن قلق بلاده البالغ من أن التوترات في البحر الأحمر وسط هجمات الحوثيين في اليمن والضربات الأميركية على أهداف الحوثيين قد تخرج عن نطاق السيطرة وتصعد الصراع في المنطقة، وفق وكالة رويترز.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد ناقش في السعودية التطبيع مع إسرائيل ومرحلة ما بعد حرب غزة. (سكاي نيوز)
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