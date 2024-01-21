Advertisement

عربي-دولي

قائد بحرية الجيش الإيراني: شحنة الناقلة الأميركية المحتجزة ملك لبلادنا وشعبنا

Lebanon 24
21-01-2024 | 12:11
A-
A+
Doc-P-1155152-638414613255730039.jpg
Doc-P-1155152-638414613255730039.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني إن الشحنة التي تحملها الناقلة الأمريكية المحتجزة "هي ملك لإيران وشعبها".


وأشار الأدميرال شهرام إيراني إلى احتجاز بلاده لناقلة نفط أميركية في الخليج قائلا: "الشحنة التي تحملها الناقلة هي ملك لبلادنا وشعبنا.. إن الأميركيين قاموا غدرا بسرقة نفطنا، لكننا لا نعمل سرا ونسترد حقوق شعبنا باقتدار".
Advertisement
وأضاف الأدميرال إيراني: "كما اكد قائد الثورة الإسلامية (المرشد الإيراني علي خامنئي)، إن عهد "اضرب واهرب" قد ولى، وفيما يخص هذه القضية فإن حقا لشعبنا كان قد ضاع، وإن الأمريكيين اتبعوا أسلوبا غير أخلاقي وخارجا عن الأعراف وبلطجة في سرقتهم، ولذلك كان يجب استرداد هذا الحق، ولذلك بادرنا للعمل وفق الأعراف والقوانين الدولية، وانتزعنا منهم ما استلبوه"، مشددا على أن "التطاول على حق شعبنا سيجابه برد حاسم".
وتطرق  قائد القوات البحرية للجيش الإيراني في حديثه إلى حاملة الطائرات الأميركية التي توجهت إلى البحر الأحمر قائلا: "حاملة الطائرات هذه كانت متواجدة في الخليج وبحر عمان وقد غادرت وتوجهت إلى البحر الأحمر، وستغادره أيضا، وفي الحقيقة لم تأت حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة، بل هي حاملة الطائرات نفسها التي تتجول في المنطقة، ويبدو أن فترة مهمتها قد انتهت ويجب أن تعود إلى بلادها".
وأردف: "إن مهمتهم الثابتة هي مهاجمة المدنيين الأبرياء، وقد قاموا بهذا الفعل وهجموا على الشعب اليمني البريء، لكنهم سيغادرون المنطقة حتما".
وردا على سؤال حول طبيعة مهمة المدمرة الإيرانية "البرز" في البحر الأحمر، قال الأدميرال شهرام إيراني: "إن الهدف هو إرسال رسالة سلام وصداقة إلى جميع الدول، وإعلان الجهوزية للتعامل مع الأطراف والدول المختلفة، وتعزيز الدبلوماسية الدفاعية للبلاد، وإحياء القوة البحرية".
واستطرد: "إرسال المدمرة الإيرانية "البرز" إلى البحر الأحمر يأتي في سياق المهام الدائمة للقوات البحرية للجيش الإيراني ومرافقة ناقلات النفط الإيرانية، بالإضافة إلى الحفاظ على أمن الملاحين في منطقة خليج عدن والبحر الاحمر، ولذلك فإن إرسال هذه المدمرة غير مرتبط بالأوضاع في المنطقة، لأن الأوضاع السائدة في المنطقة ليست معقدة من وجهة نظرنا".
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن بحرية الجيش الإيراني احتجزت ناقلة نفط أميركية قرب ميناء الفجيرة الإماراتي بعد أن قامت الولايات المتحدة بسرقتها العام الماضي وتغيير اسمها.
وذكرت الوكالة أن "القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت عن احتجاز ناقلة نفط أمريكية بأمر قضائي في مياه بحر عمان". (RT)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2024-01-21
15:55 | 2024-01-21
15:53 | 2024-01-21
15:38 | 2024-01-21
15:10 | 2024-01-21
15:01 | 2024-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24