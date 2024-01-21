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عربي-دولي

كان يعتقد بأنه مخطوف لدى "حماس"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في الـ7 من تشرين الاول

Lebanon 24
21-01-2024 | 13:46
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل عسكري إضافي لترتفع حصيلة قتلاه إلى 532 عسكريا منذ الـ 7 من تشرين الاول الماضي.
ووفقا لموقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن الجندي القتيل هو الرقيب شاي ليفينسون 19 عاما وهو مقاتل في الكتيبة 77، وأوضح الموقع أن الجندي قتل في الـ7 من تشرين الاول وكان مدرجا ضمن قائمة المختطفين وظن إن جثته محتجزة في غزة.
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وكان أعلن الجيش في وقت سابق اليوم مقتل  اللواء احتياط أوريل أفيعاد سيلفرمان، البالغ من العمر 23 عاما، خلال معارك غزة أمس السبت، وهو مقاتل في الكتيبة 7421، لواء كريثي (4).
ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية بلغت حصيلة الجرحى في صفوف الجيش 2659 جريحا منذ الـ 7 من تشرين الاول، بينهم 1562 إصاباتهم طفيفة و692 إصاباتهم متوسطة و405 في حالة حرجة.
فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في القطاع في الـ27 من تشرين الاول الماضي 1203 إصابات بينها 540 إصابة طفيفة و411 إصابة متوسطة و252 حالة حرجة.
وتشير معلومات إسرائيلية وتقديرات عسكرية عالمية إلى أن عدد الجرحى العسكريين الإسرائيليين أكبر من الأرقام المعلنة رسميا.
 
أما على الجانب الفلسطيني فأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 25105 قتلى، و62681 جريحا منذ الـ7 من تشرين الاول.
وقد دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 107 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع وتواصل الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس"، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع. (RT)
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