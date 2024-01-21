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كندا تدرس فرض إجراءات جديدة على طالبي اللجوء من المكسيك

Lebanon 24
21-01-2024 | 14:33
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أعلن وزير السلامة العامة الكندي دومينيك لو بلان أن بلاده تدرس عددا من الإجراءات لمنع المكسيكيين من السفر جوا إلى البلاد لطلب اللجوء.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال رئيس وزراء إقليم كيبيك الأسبوع الماضي إن عدم وجود شروط لمنح التأشيرة للمسافرين المكسيكيين سيؤدي إلى وصول المزيد من اللاجئين جوا.
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وفي حديثه لهيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية، قال لو بلان إنه ناقش مع وزير الهجرة مارك ميلر ضوابط منح التأشيرات وإجراءات أخرى.

وأضاف أنه بحث مع ميلر أيضا "الطريقة المناسبة لضمان وصول الأشخاص من المكسيك لأسباب منطقية وألا يصبح هذا بابا خلفيا للوصول إلى كندا".

وتابع: "ندرس عددا من الإجراءات التي من شأنها، في الواقع، أن تمكننا من فعل ما هو ضروري لضمان ألا تصبح هذه الرحلات الجوية المباشرة من المكسيك وسيلة غير مباشرة للوصول إلى كندا وطلب اللجوء فيها".
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