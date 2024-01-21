18
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
11
o
النبطية
12
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كندا تدرس فرض إجراءات جديدة على طالبي اللجوء من المكسيك
Lebanon 24
21-01-2024
|
14:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير السلامة العامة الكندي دومينيك لو بلان أن بلاده تدرس عددا من الإجراءات لمنع المكسيكيين من السفر جوا إلى البلاد لطلب اللجوء.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال رئيس وزراء إقليم كيبيك الأسبوع الماضي إن عدم وجود شروط لمنح التأشيرة للمسافرين المكسيكيين سيؤدي إلى وصول المزيد من اللاجئين جوا.
Advertisement
وفي حديثه لهيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية، قال لو بلان إنه ناقش مع وزير الهجرة مارك ميلر ضوابط منح التأشيرات وإجراءات أخرى.
وأضاف أنه بحث مع ميلر أيضا "الطريقة المناسبة لضمان وصول الأشخاص من المكسيك لأسباب منطقية وألا يصبح هذا بابا خلفيا للوصول إلى كندا".
وتابع: "ندرس عددا من الإجراءات التي من شأنها، في الواقع، أن تمكننا من فعل ما هو ضروري لضمان ألا تصبح هذه الرحلات الجوية المباشرة من المكسيك وسيلة غير مباشرة للوصول إلى كندا وطلب اللجوء فيها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة خطيرة في لبنان.. زوجان عاريان بعد خطفهما وما حصل غير متوقع! (صورة)
Lebanon 24
حادثة خطيرة في لبنان.. زوجان عاريان بعد خطفهما وما حصل غير متوقع! (صورة)
00:38 | 2024-01-21
21/01/2024 12:38:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه آخر المعطيات بشأن الغارة على كفرا (فيديو)
Lebanon 24
هذه آخر المعطيات بشأن الغارة على كفرا (فيديو)
07:58 | 2024-01-21
21/01/2024 07:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة لبنانية "تختفي"!
Lebanon 24
نائبة لبنانية "تختفي"!
01:30 | 2024-01-21
21/01/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ إسرائيليّ عاجل بشأن لبنان.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
كلامٌ إسرائيليّ عاجل بشأن لبنان.. ماذا فيه؟
03:06 | 2024-01-21
21/01/2024 03:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمرٌ أمني دقيق" تكشفه حادثة البازورية.. سيناريو بارز لـ"عملية الخرق"
Lebanon 24
"أمرٌ أمني دقيق" تكشفه حادثة البازورية.. سيناريو بارز لـ"عملية الخرق"
03:00 | 2024-01-21
21/01/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2024-01-21
بالأرقام.. إكتشفوا الدول الأكثر مبيعاً للأسلحة في العالم
15:55 | 2024-01-21
ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة الأميركية..ويدعم ترامب
15:53 | 2024-01-21
إسرائيل تعلن احتجاز جثة جندي في غزة.. وهذه التفاصيل
15:38 | 2024-01-21
خطة عربية لإنهاء حرب غزة.. وعائق "رئيسي" أمام المحادثات
15:10 | 2024-01-21
ارتفاع قتلى الغارة الإسرائيلية على دمشق.. اليكم آخر الارقام
15:01 | 2024-01-21
"القسام" تعرض مشاهد من استهدافها لجنود وآليات ومبانٍ يتحصن بها الجيش الإسرائيلي
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
21/01/2024 23:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
21/01/2024 23:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
21/01/2024 23:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24