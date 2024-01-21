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لابيد لحكومة نتنياهو: "أنتم عار على إسرائيل"

Lebanon 24
21-01-2024 | 14:55
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وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد انتقادا جديدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته في ظل ارتفاع وتيرة التسريبات من داخل "الكابينيت" المصغر.

 
ووفقا للابيد فإن حكومة نتنياهو تعجز عن إدارة الحرب على غزة كما يجب، إلى جانب التسريبات المستمرة من داخل "الكابينيت" المصغر وما لها من تأثير سلبي على الشارع الإسرائيلي.
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وكتب لابيد عبر منصة "إكس": "كل اجتماع للحكومة الإسرائيلية أو للمجلس الأمني ينتهي بتسريبات ومشاجرات بين الوزراء، ليست هذه هي الطريقة التي تدار بها الحرب والدولة وأنتم عار على إسرائيل".


وسبق أن قال لابيد خلال اجتماع لحزبه "يش عتيد" في الكنيست، إن حكومة نتنياهو لا تستطيع إدارة الحرب ويجب تغييرها الآن، مشيرا إلى أن جلسات الكابنيت تستمر بكونها حلبة مشينة للخلافات والصراعات والنقاشات التي لا تقود لأي نتيجة.
وأشار لابيد إلى أن رئيس الحكومة لا يتحدث مع وزير الدفاع أثناء الحرب ويدعو عضو "الكنيست" دافيد أمسالم إلى الكابينيت بشكل خاص ويسمح له بمهاجمة رئيس أركان الجيش.
وقال إن "التقارير التي تفيد بأنه تم إقصاء وزير الدفاع عن قرارات أمنية لها علاقة بالحرب وحياة المختطفين، تؤكد من جديد أن لإسرائيل رئيس وزراء غير كفؤ وحكومة غير كفؤة".
وها قد دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 107 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع وتواصل الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس"، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 532 بين ضباط وجنود منذ السابع من تشرين الاول 2023.
أما على الجانب الفلسطيني فأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 25105 قتلى، و62681 جريحاً منذ الـ7 من تشرين الاول. (RT)
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