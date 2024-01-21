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إسرائيل تعلن احتجاز جثة جندي في غزة.. وهذه التفاصيل

Lebanon 24
21-01-2024 | 15:53
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أكد الجيش الإسرائيلي الأحد مقتل جندي في 7 تشرين الاول الماضي خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل، معلنا أن جثته لا تزال محتجزة في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن "الرقيب شاي ليفنسون (19 عاما) سقط في 7 تشرين الاول" و"جثته بين يدي حركة حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007.
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وكان الشاب يعيش في مستوطنة جفعات أفني في شمال إسرائيل، وخدم في وحدة قتالية.


وبذلك، يرتفع عدد الرهائن الذين قتلوا وجثثهم محتجزة في قطاع غزة إلى 28، بحسب تقرير أعدته وكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات إسرائيلية.
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