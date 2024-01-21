في إيران.. جندي يقتل 5 من رفاقه ويلوذ بالفرار

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فتح جندي إيراني النار على زملائه الجنود يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل خمسة منهم في مدينة كرمان جنوب شرق البلاد، حيث قُتل 94 شخصا في هجوم بالقنابل في وقت سابق من هذا الشهر، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.وذكر التلفزيون الرسمي أن إطلاق النار وقع عندما وصل الجندي إلى مسكن الجنود، وفتح النار عليهم بينما كانوا يستريحون.وأضافت أن الدافع لم يتضح على الفور، وأن المشتبه به، الذي لم يتم تحديد هويته، طليق، وفقما نقلت "الأسوشيتد برس".وقال التقرير إن الهجوم وقع في كرمان على بعد نحو 830 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران.