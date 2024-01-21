حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة تتجاوز 25 ألف شهيد

تجاوزت حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 25 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في السابع من تشرين الاول، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الأحد.

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وقالت الوزارة إن 178 شخصا قتلوا في الساعات الـ24 الأخيرة جراء الضربات الإسرائيلية.

ووصل عدد الإصابات إلى 62681 جريحا منذ بدء الحرب. وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.

وأعلنت إسرائيل، من جهتها، مقتل رهينة أخرى، وبدت بعيدة عن تحقيق أهدافها المتمثلة في إطلاق سراح أكثر من 100 آخرين وسحق الجماعة المسلحة، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد القتلى والدمار والتهجير في غزة لم يسبق له مثيل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.

وتسببت الحرب في انقسام الإسرائيليين، وتهدد بإشعال صراع أوسع يشمل الجماعات المدعومة من إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن والتي تدعم الفلسطينيين، وفقا للوكالة.

والأحد، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شروطا قدمتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن تتضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وترك الحركة على رأس السلطة في غزة.

وقال نتانياهو في بيان "مقابل الإفراج عن رهائننا، تطالب حماس بوقف الحرب وانسحاب قواتنا من غزة والإفراج عن جميع القتلة والمغتصبين... وعدم المساس بحماس".

وأضاف "أرفض جملة وتفصيلا شروط استسلام وحوش حماس".

وكرر نتنياهو في بيانه اليوم الأحد أنه سيصر على "السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على جميع الأراضي الواقعة غربي (نهر) الأردن".

وأدى هجوم حركة "حماس"، المدرجة على قائمة الإرهاب الأميركية، على مواقع عسكرية وكيبوتسات ومشاركين في مهرجان موسيقي في 7 تشرين الاول إلى مقتل أكثر من 1140 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وردّت إسرائيل بهجوم مدمّر على قطاع غزة متواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر. (RT)