سارة فرغسون مُصابة بسرطان الجلد

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الأحد أن الفحوص أظهرت إصابة سارة فيرغسون دوقة يورك بنوع من سرطان الجلد، في وعكة صحية أخرى لأحد أفراد العائلة المالكة في بريطانيا.وشُفيت فيرغسون التي كانت متزوجة من الأمير أندرو، من سرطان الثدي العام الماضي قبل تشخيص إصابتها حالياً بسرطان الجلد الخبيث بعد إزالة عدة شامات.وأفادت المعلومات أنها تخضع لمزيد من الفحوص للتأكد من أن المرض في المراحل المبكرة وأن معنوياتها لا تزال مرتفعة".