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عربي-دولي

البحرية الأميركية تعلن "وفاة" جندييْن فُقدا بخليج عدن

Lebanon 24
21-01-2024 | 23:04
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قال مسؤولون بالجيش الأميركي إنه لم يتم تحديد مكان اثنين من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، فُقدا في خليج عدن هذا الشهر خلال مداهمة لقارب يحمل أسلحة إيرانية، بعد بحث مكثف وجرى تغيير وضعهما إلى متوفين.
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وأفاد الجنرال مايكل إريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية في بيان "ننعى اثنين من محاربينا في القوات الخاصة التابعة للبحرية، وسنكرم إلى الأبد تضحياتهم ومثالهم".

وذكرت القيادة المركزية في البيان أن عملية مشتركة نفذتها الولايات المتحدة وإسبانيا واليابان فتشت أكثر من 54 ألف كيلومتر مربع من المحيط بحثا عن فردي القوات الخاصة المفقودين.
 
وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن تلك المهمة "أصبحت الآن عملية انتشال".(سكاي نيوز عربية)
 

المصدر: سكاي نيوز عربية
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