هجوم على مستشفى في الإكوادور واعتقال العشرات

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اعتقلت الشرطة في الإكوادور 68 شخصاً حاولوا السيطرة على مستشفى في خضم الحرب بين عصابات المخدرات والقوات الأمنية التي تشهدها البلاد.وأفادت الشرطة على منصة أكس "قمنا بتحييد إرهابيين مفترضين كانوا يحاولون السيطرة على مرافق مستشفى في ياغواتشي غواياس" الواقعة جنوب غرب الإكوادور.وأعربت الشرطة عن اعتقادها أن المعتقلين كانوا يحاولون إنقاذ رفيق لهم أدخل إلى المستشفى مصابا قبل ساعات، مشيرة إلى ضبط أسلحة ومخدرات.وأضافت الشرطة أنها دهمت أيضا مركزا طبيا يستخدم مقر قيادة للعصابات إضافة إلى بيت دعارة حيث كان يختبئ العديد من رجال العصابات.وأغلقت السلطات الإكوادورية مؤخرا مئات من هذه المراكز التي يقول مسؤولون إنها غير مؤهلة لتقديم الرعاية للمرضى وتستخدمها العصابات غطاء لتسيير أعمالها الإجرامية.واجتاحت الاكوادور في الآونة الأخيرة موجة عنف أثارها هروب تاجر المخدرات أدولفو ماسياس المعروف باسم "فيتو" من السجن، وقد فرض الرئيس دانيال نوبوا حالة الطوارئ وأعلن "الحرب" ضد العصابات.