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عربي-دولي

لبحث صفقة الرهائن.. كبير مستشاري بايدن يزور مصر وقطر

Lebanon 24
21-01-2024 | 23:25
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كشفت مصادر أميركية أن كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، ريت ماكجورك، سيتوجه إلى مصر وقطر هذا الأسبوع، لإجراء محادثات هدقهإلى إحراز تقدم في المفاوضات لتأمين إطلاق سراح الرهائن، الذين تحتجزهم حركة حماس، ومناقشة الحرب في غزة.
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وذكر موقع إكسيوس أن هذه الجولة تأتي في إطار مسعى متجدد من جانب إدارة بايدن للحصول على صفقة بشأن الرهائن.
 
ويعترف مسؤولون أميركيون بأن التوصل لمثل هذا الاتفاق قد يكون السبيل الوحيد، الذي ربما يؤدي إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وذكر الموقع أنه من المتوقع أن يتوجه ماكجورك، إلى الشرق الأوسط، حيث سيلتقى في مصر مع مدير المخابرات العامة عباس كامل.
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